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19.12.2019 - 12:40, Son Güncelleme:

Ceyda Düvenci ve eşi Bülent Şakrak'tan otobanda evlilik yıl dönümü kutlaması!

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Ceyda Düvenci ve eşi Bülent Şakrak'tan otobanda evlilik yıl dönümü kutlaması!

‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp birlikte olmaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenlenen bir törenle dünyaevine girmişti.

Çift birlikteliklerinde dördüncü yılı geride bıraktı. Bülent Şakrak, Edirne turnesinden dönerken eşi Ceyda Düvenci’ye yıl dönümü sürprizi yaptı.

Otobanda pasta kesip kutlama yapan çift o anların görüntüsünü, 'Geçen 1825 günün her dakikasına bin şükür... Edirne turnesi dönüşü beni bir şekilde ikna edip şehirler arası yolun kenarında kutlama yapan canım sevgilim nice binlerce günümüz olsun... Sana aşığım çok... 19/12/19' mesajıyla paylaştı.

2015 yılında nikah masasına oturan çiftin Melisa ve Okan Ali adından iki çocuğu var.

Ceyda Düvenci ve eşi Bülent Şakrak'tan otobanda evlilik yıl dönümü kutlaması!‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp birlikte olmaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenlenen bir törenle dünyaevine girmişti. Çift birlikteliklerinde dördüncü yılı geride bıraktı. Bülent Şakrak, Edirne turnesinden dönerken eşi Ceyda Düvenci’ye yıl dönümü sürprizi yaptı.
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