Çetenin fiyat tarifesi
Berk Oktay, Sezen Aksu; Tamer Karadağlı, Erdal Özyağcılar, Pınar Altuğ gibi bir çok ünlünün sosyal medya hesaplarını çalan ve kendilerini 'Ducky Layne' olarak adlandıran 18 kişi hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 57 kişinin sosyal medya hesaplarını ele geçirip şantaj yapmakla suçlanan 12'si tutuklu 18 şüphelinin farklı suçlardan toplamda 3 ile 1321 yıl arasında değişen hapsi istendi. Çetenin 9 üyesinin dosyası ise yaşları 18'den küçük olduğu için ayrıldı. Soruşturma kapsamında tutuklanan 32 yaşındaki Gökyar Şen'in ifadesine göre Tamer Karadağlı'nın hesabını 18 yaşından küçük şüpheli M.E. çaldı.
DÖVME YAPTIRDI
Berk Oktay'ın hesabını ''Carder Layne'' takma ismini kullanan kişi ele geçirdi. Bilgilerini 18 yaşından küçük S.B.'ye verdi. S.B. de hesabı çalarak, şifreyi yine 18 yaşından küçük T.T.'ye verdi. T.T. de 500 TL karşılığında ayakkabı satışı yapan şüpheli Kazım Arkalı'ya sattı. T.T. aldığı 500 TL ile kendisine dövme yaptırdı.
HESABINI SATMIŞ
Örgüt üyesi olduğu öne sürülen ve soruşturma kapsamında tutuklanan Sadık Duman ise ''Rüya'' kod adını kendisinin kullandığını, Pınar Altuğ'un hesabını kendisinin ele geçirdiğini, hesabı Niğde'de bulunan M.A.'ya 4 bin liraya sattığını belirtti.
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