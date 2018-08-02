Çetenin fiyat tarifesi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ayşegül USTA / İSTANBUL
02.08.2018 - 07:21, Son Güncelleme:

Çetenin fiyat tarifesi

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Çetenin fiyat tarifesi

Berk Oktay, Sezen Aksu; Tamer Karadağlı, Erdal Özyağcılar, Pınar Altuğ gibi bir çok ünlünün sosyal medya hesaplarını çalan ve kendilerini 'Ducky Layne' olarak adlandıran 18 kişi hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 57 kişinin sosyal medya hesaplarını ele geçirip şantaj yapmakla suçlanan 12'si tutuklu 18 şüphelinin farklı suçlardan toplamda 3 ile 1321 yıl arasında değişen hapsi istendi. Çetenin 9 üyesinin dosyası ise yaşları 18'den küçük olduğu için ayrıldı. Soruşturma kapsamında tutuklanan 32 yaşındaki Gökyar Şen'in ifadesine göre Tamer Karadağlı'nın hesabını 18 yaşından küçük şüpheli M.E. çaldı.

DÖVME YAPTIRDI

Berk Oktay'ın hesabını ''Carder Layne'' takma ismini kullanan kişi ele geçirdi. Bilgilerini 18 yaşından küçük S.B.'ye verdi. S.B. de hesabı çalarak, şifreyi yine 18 yaşından küçük T.T.'ye verdi. T.T. de 500 TL karşılığında ayakkabı satışı yapan şüpheli Kazım Arkalı'ya sattı. T.T. aldığı 500 TL ile kendisine dövme yaptırdı. 

HESABINI SATMIŞ

Örgüt üyesi olduğu öne sürülen ve soruşturma kapsamında tutuklanan Sadık Duman ise ''Rüya'' kod adını kendisinin kullandığını, Pınar Altuğ'un hesabını kendisinin ele geçirdiğini, hesabı Niğde'de bulunan M.A.'ya 4 bin liraya sattığını belirtti.

 

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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