Cesur ve Güzel gece
BU yıl “Cesur ve Güzel” ile Uluslararası Emmy Ödülleri’nin “en iyi dizi” kategorisinde finale kalan Ay Yapım, organizasyonun New York’taki açılış kokteylinin ev sahipliğini üstlendi.
Önceki akşam The Campbell Bar’da gerçekleşen kokteyle, “Cesur ve Güzel”in başrol oyuncusu Tuba Büyüküstün, senaristi Ece Yörenç ve yönetmeni Ali Bilgin’in yanı diğer Emmy finalistleri ile dünya medyasından önemli isimler katıldı. Gecenin sürprizi Türk müzisyenler Gökçe Erem ve Emre Yılmaz’dan geldi. İki sanatçı dizinin müziklerini canlı olarak çalarak geceye renk kattı. Kalabalık bir davetli grubunun yer aldığı kokteyl, Uluslararası Emmy Ödülleri Başkanı Bruce Paisner ve Ay Yapım CEO’su Kerem Çatay’ın konuşmalarıyla son buldu. Bu yıl 46’ncısı düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri, yarın akşam New York Hilton Hotel’de gerçekleşecek törenle sahiplerini bulacak.
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