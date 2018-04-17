‘Çeşme’ bende travma yarattı
FERDİ Tayfur ve Necla Nazır’ın şarkıcı kızları Tuğçe Tayfur katıldığı bir radyo programında ilginç bir itirafta bulundu.
Tuğçe Tayfur, “Anne ve babanızın en sevdiğiniz filmi nedir?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Babam ve annemin ‘Çeşme’ filmini izledikten sonra bende travma oluştu, bir daha annem ve babamın hiçbir filmini izlemedim. Çok küçük yaşlarda izlediğim için büyük etki bıraktı. O günden sonra başka filmlerini de izlemedim. Asla izlemeyi düşünmüyorum” dedi.Tuğçe Tayfur, annesi Necla Nazır ve babası Ferdi Tayfur’un filmlerini izlemediğini söyledi.
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