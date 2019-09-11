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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
11.09.2019 - 13:23, Son Güncelleme:

Sevgilisi ünlü manken Ceren Kaplakarslan ve annesine dehşeti yaşattı! Kan donduran detaylar....

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Sevgilisi ünlü manken Ceren Kaplakarslan ve annesine dehşeti yaşattı! Kan donduran detaylar....

Manken ve oyuncu Ceren Kaplakarslan (30) ile annesi Nuray Deveci Yeşiltepe, genç mankenin sevgilisi, iş insanı Temel Kankıran tarafından dövüldü. Sevgilisinin tekmeleyip tabancanın kabzasıyla yüzüne vurduğu 6 aylık hamile Kaplakarslan ve annesi, hastanede tedaviye alındı. Olayın ardından teslim olan Kankıran, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 1 Eylül akşamı Ataşehir’de meydana geldi. Şarkıcı Rafel El Roman’ın eski eşi olan 6 aylık hamile Ceren Kaplakarslan,annesi Nuray Deveci Yeşiltepe ile birlikte bebeğinin kontrolü için özel hastaneye gitti. Bir süre sonra hastaneye, Kaplakarslan’ın sevgilisi Temel Kankıran da geldi. Kontrolün ardından hastaneden çıkıp annesiyle birlikte aracına doğru yürüyen Ceren Kaplakarslan’ın yanına yaklaşan Kankıran, "Seninle konuşmam lazım" dedi.

TABANCANIN KABZASIYLA ANNE VE KIZA VURDU

İkili beraber yürürken, tartışma çıktı. Tartışma sırasından Temel Kankıran, belindeki tabancayı çekip, Ceren Kaplakarslan’ın başına dayadı. Araya giren yine oyunculuk yapan Nuray Deveci Yeşiltepe, kızını araca bindirdi. Ancak Temel Kankıran, bu kez de silahın kabzasıyla Yeşiltepe’ye vurdu. Araçtan inen Ceren Kaplakarslan’ın yüzüne de tabancanın kabzasıyla vuran Temel Kankıran, anne ve kızı yerde tekmeledi.

Bu sırada çevre sakinleri olaya müdahale etti. Yaralanan Ceren Kaplakarslan ile annesi çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

’KAFAMA SİLAH DAYADI’

Olayla ilgili Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polisin ifadesine başvurduğu manken ve oyuncu Ceren Kaplakarslan, annesiyle birlikte yaşadıkları korku dolu dakikaları anlattı. Kaplakarslan, "Yaklaşık 2,5 yıl önce Temel Kankıran ile yaşamaya başladım. Kendisinden 6 aylık hamileyim. 1 yıl önce de ayrıldım. Ancak 2 ay ayrı kaldıktan sonra beni tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine tekrar birlikte olduk. Olay günü annemle birlikte bebeğin kontrolü için hastaneye gittik. Temel beni aradı, daha sonra yanıma geldi. Hastaneden çıktık, aracıma doğru yürüdüğümüz sırada bana, Seninle bir şey konuşacağım dedi. Beraber yürümeye başladık. Bu sırada Instagram ile ilgili sorular sordu. Bunun üzerine tartışmaya başladık. Belinden çıkardığı silahı kafama dayadı. Bu sırada annem araya girdi. Beni araca bindirdi" dedi.

’HAMİLE HALİMLE YERDE TEKMELEDİ’

Kankıran’ın, kendisinin ardından bu kez de annesiyle tartışmaya başladığını ifade eden Kaplakarslan, "Silahın kabzasıyla anneme vurduğunu görünce aşağı inip araya girdim. Silahın kabzasıyla yüzüme vurdu. Gözümün önü şişti. Anneme de vurarak kolundan yaraladı. Ben tekrar araca bindiğim sırada annemle tekrar kavga etti. Bu sırada dışarı çıktığımda annemle ben yere düştüm. Yerde tekmelemeye başladı" diye konuştu.

’BEBEĞİMİ KORUMAK İSTEDİM’

Bu sırada araya çevre sakinlerinin girdiğini kaydeden Ceren Kaplakarslan, "Ben bebeğime bir şey olmasın derdindeydim. Bu sırada bizi tekmelerken vatandaşlar toplanmaya başladı. Ancak Temel’in yanında bulunan başka arkadaşı kalabalığın karışmasını engelledi. Sonra hastaneye kaldırıldık. Şükürler olsun bebeğimde bir şey yoktu, ancak kanamam olmuştu. Annemde de kırıklar olmuştu" ifadelerini kullandı.

TUTUKLANDI

Temel Kankıran, bir süre sonra olayda kullandığı Glock marka tabancayla emniyete giderek teslim oldu. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Kankıran, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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