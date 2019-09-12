Ceren Kaplakarslan kimdir?
Gündemdeki haberler ardından en çok konuşulan isimlerden biri de Ceren Kaplakarslan oldu. Şarkıcı Rafel El Roman'ın eski eşi olan Ceren Kaplakarsla'ın 2,5 yıldır beraber yaşadığı Temel Kankıran'dan şiddet gördüğü ortaya çıktı. Peki, Ceren Kaplakarslan kimdir?
Rafet El Roman ile yaşadığı evlilikle tanınan Ceren Kaplakarslan, 1989 yılında dünyaya geldi. Ünlü organizatör Atilla Kaplakarslan’ın kızıdır. New York Film Akademisi ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi mezun oldu.
2014'te ünlü şarkıcı Rafet El Roman ile evlendi ancak, ikili 2016 yılında olaylı bir şekilde boşandı.
Uzun süredir gözler uzak bir yaşam süren Ceren Kaplakarslan, 11 Eylül 2019 tarihinde şiddet haberleriyle gündeme geldi. 6 aylık hamile olan 30 yaşındaki manken, iş insanı Temel Kankıran tarafından şiddet gördü.
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