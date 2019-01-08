Ceren Kahyaoğlu kimdir kaç yaşında?
Ceren Kahyaoğlu, son günlerde magazin haberlerini yakından takip eden birçok kişinin araştırdığı isimler arasında yer almaya başladı. Pilates eğitmeni kimliğiyle ön plana çıkan Ceren Kahyaoğlu, fotoğrafçılığa da eğilim göstermiştir. Peki, Ceren Kahyaoğlu kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Ceren Kahyaoğlu, 1986 yılında İzmit'te dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra pilates eğitmenliğine merak salan Ceren Kahyaoğlu, bir yandan da fotoğrafçılık alanında ilerleme kaydetmeye çaba göstermiştir.
2014 yılında bir pilates stüdyosunda çalışan Ceren Kahyaoğlu, bir süre sonra farklı stüdyolarda da görev almıştır.
2017 yılında ise kendisine ait stüdyosunu açan Ceren Kahyaoğlu, ünlü oyuncu Celil Nalçakan'la olan birlikteliği ile sık sık magazin gündeminde yer almıştır.
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