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Haber Giriş: 31.01.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Ceren Hindistan şoke olmuştu! Masaj davasında karar çıktı

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Ceren Hindistan şoke olmuştu! Masaj davasında karar çıktı

Ceren Hindistan’ın farklı masaj salonlarının kartvizitlerinde fotoğraflarını kullandığı iddiasıyla Fatih Güney’e açtığı dava sonuçlandı. Güney, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KORDON’DA HALKA DAĞITTILAR

Ceren Hindistan, 2 yıl önce avukatı Levent Karakoç aracılığıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunarak fotoğraflarının bulunduğu masaj salonu kartvizitlerinin İzmir-Kordon’da halka dağıtıldığını öne sürdü. Karakoç, dilekçesinde şu ifadeleri kullandı: “Günümüzde ‘masaj salonu’ adı altında fuhuş yaptıran birçok işletme bulunmaktadır. Kamu davası açılmasını istiyoruz.”

KİM OLDUĞUNU BİLMİYORDUM

Fatih Güney’e açılan davanın karar duruşması, İzmir 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Güney, savunmasında “Kartvizitleri matbaacıya yaptırdım. Fotoğrafın kime ait olduğunu bilmiyordum” dedi. Mahkeme, sanığı “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve yaymak” suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Daha sonra bu cezayı erteleyerek Güney’in 1 yıl 8 ay süreyle denetim altında tutulmasına karar verdi.  

Ceren Hindistan şoke olmuştu Masaj davasında karar çıktı


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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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