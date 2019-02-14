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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.02.2019 - 14:51, Son Güncelleme:

Ceren Hindistan kimdir ve kaç yaşında?

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Ceren Hindistan kimdir ve kaç yaşında?

Ceren Hindistan, hakkında çıkan son haberlerin ardından araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Oynadığı film ve diziler ile dikkatleri üzerine çeken Ceren Hindistan, güzellik yarışmasında ise finalist olmuştur. Peki, Ceren Hindistan kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı detaylar

Ceren Hindistan, merak edilen isimler arasında yer almaya devam ediliyor. 

Ceren Hindistan, 27 Şubat 1989 tarihinde Ankara'da doğdu. Aslen Kars, Sarıkamışlı olan Ceren Hindistan, Ankara Anadolu Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi mezun oldu.2007 yılında Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışmasına katılıp son 10 finalistlerinden oldu. Yarışma sonrası yönetmen Abdullah Oğuz'un teklifi ile kendisinden bir yaş büyük abisi ile İstanbul'a yerleşti ve aldığı eğitimler ardından dizi filmlerde oynadı.

2012 yılında senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı, Fatma Girik, Serdar Gökhan, Murat Ünalmış gibi isimlerin başrollerini paylaştığı "Babalar Ve Evlatlar" dizisinde 'Zeynep' karakterini canlandırdı. Ceren Hindistan, 2013 yılının en çok konuşulan "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde" Hürrem Sultan'ın sadık cariyesi olan Ahsen Hatun karakterine hayat verdi.

2013 yılında sadece 4 bölüm oynatılan ve finalsiz biten "Firuze" adlı dizide başrollerini Ceren Hindistan (Firuze), Haluk Piyes (Demir), Ceyda Ateş (Suzan), Fırat Çelik (Oğuz) ve Engin Şenkan (Cemal) oynuyorlardı.

2014 yılında senaristliğini Mahinur Ergun'un yaptığı "Aşktan Kaçılmaz" adlı dizi filmde Berk Oktay, Pelin Akil, Çağdaş Onur Öztürk ile başrolleri paylaştı. Ceren Hindistan, en büyük çıkışını 2008 yapımı dizisiyle yaptı. Burak Özçivit, Selim Gülgören ve Engin Şenkan gibi isimlerle başrolü paylaşan güzel oyuncu, İsmet karakteriyle adından söz ettirdi. Uzun süredir ekran projelerinden uzak olan Ceren Hindistan’ın Antalyalı işadamı Ümit Aslan'dan Arya Rima Aslan isimli bir kız çocuğu var.

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