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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
31.03.2018 - 13:56, Son Güncelleme:

Ceren Akdağ kimdir kaç yaşında?

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Ceren Akdağ kimdir kaç yaşında?

Ceren Akdağ, televizyon ekranlarındaki kariyeri ile merak konusu olmaya devam ediyor. Kariyeri boyunca birçok televizyon programında sunuculuk gerçekleştiren Ceren Akdağ, TRT Haber kanalında 'Elçiye Zeval Olmaz' isimli programın sunuculuğunu üstlenmiştir. Peki, Ceren Akdağ kimdir kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı detaylar

Ceren Akdağ, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nden mezun olduktan sonra medya dünyasında ilk çalışmalarına 2000 yılında ATV'de başladı.

İstanbul ve Ankara'da dönem dönem stajlar yapan Akdağ, 2003'te Ankara'da Sabah Gazetesi'nde diplomasi muhabirliği, editörlük, özel röportajlar, AB uzmanlığı ve Life Style Köşe Yazarlığı gibi görevler üstlendi. 2006'nın sonunda Newsweek dergisi dış politika sorumlusu olarak İstanbul'a dönüş yaptı. Aynı dönemde ATV ve Sabah gazetesinde habere devam etti.

Bu çalışmalarından sonra bir süre Yapı Kredi Bankası’nın Basın İlişkileri Yöneticiliği görevini üstlenen Akdağ, 2009'un başında Habertürk TV'nin ekran teklifi ile medyaya dönmüş oldu.

2013 yılı Mart ayına kadar Habertürk ekranlarında yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği siyasetten, spora, edebiyattan, sağlığa hayata dair tüm konuları işlediği, ünlü konuklarını ağırladığı hafta içi her gün “Hayatın İçinden” programını yaptı. 500’e yakın Hayatın içinden gerçekleştiren Akdağ, aynı zamanda her hafta belli kavramlar, klişelerin farklı açılardan konu olduğu, felsefik açıların da ekrana geldiği “Kime Göre Neye Göre?” gibi, “Ay ışığı sohbetleri” gibi çeşitli programlar yaptı.

Daha sonra Bersay İletişim Grubu’nda, Medya İlişkileri ve İçerik Yönetimi Bölüm Yöneticisi, görevini üstlenen Akdağ, markalara basında doğru içerikle yer almaları, hedef kitlelere ulaşmaları için danışmanlık verdi. Aynı zamanda politikacılara, siyasi yüzlere, belediyelere proje bazında içerik yönetimi, marka bilinirliği ve medya ilişkileri danışmanlığı verdi.

SkyTürk360’ın ekran yüzü teklifi ile  Ekim ayında televizyona geri dönüş yaptı. Her gece hem gündemin son analizlerinin olduğu hem de keyifli sohbetlerin gerçekleştiği, ünlü yüzlerin yer aldığı "Son Bakış" programını hazırlayıp sundu. Aynı kanalda "Hafta sonu Aşkına", programıyla hem gündem hem de eğlence programıyla devam etti.

Daha sonra, TRT Haber'de hafta içi her gün yayınlanan "Sözün Özü" programıyla gündeme dair sohbetler gerçekleştiren sevilen ekran yüzü Ceren Akdağ kulvar değişikliği yaparak Aralık 2014 başı itibariyle TRT Spor ile anlaştı. Akdağ TRT Spor’da hafta içi her gün sporun her alanını kapsayan haberler ve konuklar ile “Sporda Bugün” programını sundu. 2015 Mayıs ayı itibariyle TRT Haber kanalına geçen sunucu, Türkiye’deki yabancı büyükelçilerin hayatlarını konu alan “Elçiye Zeval Olmaz” programıyla her Cumartesi ekrana geldi. Bu programdan esinlenerek, geçtiğimiz yıl yemek üzerine kendi markasını yaratarak girişimci oldu. Halen marka danışmanlığı, yapımcılık, sunuculuk ve köşe yazarlığı yapmaktadır.

Sunucu aynı zamanda birçok lansman, kongre ve özel organizasyonlarda Türkçe ve İngilizce moderatörlük (MC) yapıyor.

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