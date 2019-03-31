‘Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu’ filminin çekimleri başladı
Filmde Süleymanoğlu’nu canlandıran Hayat Van Eck, kamera karşısına geçti.
Milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatan “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filminin çekimleri başladı. Film ekibi Süleymanoğlu’nun yaşadığı Bulgaristan’da araştırmalarını sürdürürken, Naim Süleymanoğlu’nu canlandıran Hayat Van Eck, antrenmanlarına devam ediyor. Genç oyuncuyu Naim Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu ile geniş bir antrenör ve beslenme ekibi çalıştırıyor. Yapımcılığını Mustafa Uslu’nun yaptığı, senaryosunu Sinem Uslu ile Mert Dikmen’in yazdığı, Özer Feyzioğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği filmin ekim ayında vizyona girmesi planlanıyor.
SÜLEYMANOĞLU TARİHE GEÇTİ
Spor kariyerine 47 dünya rekoru, üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 olimpiyat altın madalyası, 6 Avrupa şampiyonluğu ile 7 dünya şampiyonluğu sığdıran Naim Süleymanoğlu, kendi ağırlığının üç katı ağırlık kaldırabilen tek sporcu olarak da tarihe geçti. 15 yaşında ilk dünya rekoruna imza atan sporcu, Türkiye’ye güreş dışında olimpiyatlarda da altın madalya kazandıran ilk sporcu oldu.
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