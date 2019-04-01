Cenk Küpeli’den “nişanlı” iddialarına yanıt!
Demet Şener’in sevgilisi Cenk Küpeli, hakkında çıkan “3 yıldır nişanlı” iddiaları yalanladı.
Bugün Demet Şener’in yeni sevgilisi Cenk Küpeli hakkında çıkan “nişanlı” iddiası magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.
Cenk Küpeli’nin diyetisyen Alev Gezer ile 3 yıldır nişanlı olduğu iddia edildi.
YALANLAMA GELDİ!
Gözler Demet Şener ve Cenk Küpeli cephesine çevrilmişti. Cenk Küpeli, sabah saatlerinde hakkında çıkan iddialarla ilgili açıklama yaptı.
Cenk Küpeli, yaptığı açıklamada “Çıkan haberler kesinlikle doğru değildir. Bu zamana kadar kimseyle nişanlanmadım. Kendisi eski kız arkadaşımdır. Olmayan şeylerle Demet’le olan ilişkim yıpratılmaya çalışılmaktadır. Şu anda tek önemli şey Demet’le olan ilişkimdir. Saygı duyulmasını rica ediyorum” dedi.
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