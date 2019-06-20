Cenk Küpeli kimdir?
Demet Şener ve Cenk Küpeli çiftinden evlilik haberi geldi. Kısa bir süredir beraber olan çift, 21 Haziran Cuma günü nikah masasına oturacak. Düğün haberi ardından Cenk Küpeli’nin de hayatı merak konusu oldu. Peki, Cenk Küpeli kimdir?
Demet Şener ile yaşadığı beraberlikle magazin sayfalarına konu olan Cenk Küpeli, 1985 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Eski milli basketbolcular arasında yer alan Cenk Küpeli, kariyerine Tav Holding'de başladı. Sonra ise kariyerini genel müdür olarak devam ettirdi. Cenk Küpeli’nin Demet Şener ile ilişkisi başladığında başka biriyle nişanlı olduğu iddia edilmişti. Küpeli, basın açıklamasında;"Çıkan haberler kesinlikle doğru değildir. Bu zamana kadar kimseyle nişanlanmadım. Kendisi eski kız arkadaşımdır. Olmayan şeylerle Demet’le olan ilişkim yıpratılmaya çalışılmaktadır. Şu anda tek önemli şey Demet’le olan ilişkimdir. Saygı duyulmasını rica ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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