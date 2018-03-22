Annesi ilaç verilerek mi öldürüldü? Cenk Eren konuştu
iddiası gündeme bomba gibi düştü. ‘Balçiçek İlter’le Olay Yeri’ programında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı: Hastanede ünlü şarkıcının annesine potasyum verilerek ölümü hızlandırıldı. Tüyler ürperten bir iddia ile gündeme gelen gelen Cenk Eren, Duymayan Kalmasın’a konuştu.
"Balçiçek İlter’le Olay Yeri" programına katılan ve özel bir hastanede çalıştığını söyleyen hasta bakıcı Tuna B., hastanede tedavi gören yaşlı hastalara verilen bir ilaçla ölümlerinin hızlandırıldığını ileri sürdü. Tuna B. bu ilacın ünlü bir sanatçının annesine de verildiğini öne sürdü. Bazı basın yayın kuruluşları o ismin Cenk Eren olduğunu iddia etti. Stüdyoda ismi açıklanan ancak Star TV ekranlarına yansımayan Cenk Eren, geçtiğimiz yılın nisan ayında solunum yetmezliği çeken annesinin acı haberiyle sarsılmıştı. Dün ortaya atılan iddialar bugün Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil’in sunuculuğunu üstlendiği Duymayan Kalmasına da konu oldu. Cenk Eren'le konuştuğunu ifade eden Cengiz Semercioğlu, ünlü sanatçının sözlerini şu cümlelerle özetledi:" “Ben de ne oldu bilmiyorum. Avukatlarım aracılığıyla araştırılmasını isteyeceğim. Zaten konuyu savcılığın bu durumda incelemesi gerekir. Ama bende avukatlarımla gerekli araştırma sonrası suç duyurusunda bulunacağım. İnşallah doğru değildir, Allah bizi böyle bir şeyle sınamasın”
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