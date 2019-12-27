Cenk Eren, Selda Bağcan ve Zara'dan müzik ziyafeti

ALBÜM KUTLAMASI

Cenk Eren, “Repertuvar” adlı albüm serisinin yeni halkası “Selda Bağcan Şarkıları” için usta sanatçının 10 eserini yorumladı. Eren, albümün çıkışını kutlamak için önceki akşam Beyoğlu’ndaki Akbabalı Meyhane’de yemek daveti verdi. Geceye Selda Bağcan ve Zara da katıldı.

BÜYÜK ONUR

Selda Bağcan, Zara ve Cenk Eren, “Adaletin Bu mu Dünya” ile “Gönül Dağı” türkülerini birlikte okuyarak geceye renk kattı. Bağcan’a teşekkür eden Eren, “Bütün dünyanın saygısına mazhar olmuş bir ustanın şarkılarını söylemek, onunla düet yapmak büyük onur” dedi.