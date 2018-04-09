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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
09.04.2018 - 11:19, Son Güncelleme:

Cengiz Tekin kimdir, kaç yaşında?

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Cengiz Tekin kimdir, kaç yaşında?

Onur Akay, arabesk müziğin duayen bestecilerinden Cengiz Tekin, dün evinde kalp krizi geçirdi ve evine yakın bir hastaneye kaldırıldığını duyurdu. 'Neden Saçların Beyazlanmış Arkadaş, Zalimden de Zalim, Hayat Arkadaşı, Senin Yerine' gibi pek çok bestenin sahibi olan Cengiz Tekin'in hayatı yeniden gündeme geldi. Peki Cengiz Tekin kimdir, kaç yaşında?

Cengiz Tekin 1955’te İzmir kadife kalede sekiz çocuklu bir ailenin büyük çocuğu olarak doğdu, çocukluğu İstanbul Kasımpaşa’da geçti. Ailevi sebeplerden ilkokulu Tandoğan’da ortaokulunu İhsan sungu’da okudu. Tatilde ve boş zamanlarında eczacı kalfası olarak çalıştı. Cengiz Tekin 1975’de yazdığı “deli gibi sevdim” ve “neden saçların beyazlanmış arkadaş” ile uzun süre adından söz ettirmişti. Ferdi Tayfur, Esen Gül, Müslüm Gürses , Mine Koşan , Biricik,Hüseyin Altın ve nice sanatçıların okuduğu “hayat arkadaşı” şarkısının sözleri de Cengiz Tekin’e (müzik Mustafa Sayan’a aittir.). 1978 yılında tanıştığı ve halen yakın arkadaşı olan Ferdi Tayfur’a çok sayıda eser verdi ve birkaç filminde de rol aldı. Başta Ferdi Tayfur olmak üzere İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Hüseyin Altın, Adnan Şenses, Gökhan Güney, Bergen, Biricik, Mine Koşan, Esen Gül, Kamuran Akkor, Vahdet Vural gibi bir çok ünlü sanatçı onun bestelerini yorumlar. Öte yandan Yedi filmde de başrol almış, Yaktın Beni Dünyafilmiyle Anadolu’da adından söz ettirmiş. Son olarak İbrahim Tatlıses’in çektiği kliplerde ve de SHOW TV’de “İbo Show”un da yönetmenliğini üstlendi.

Bazı eserleri; Neden Saçların Beyazlanmış Arkadaş, Zalimden de Zalim, Hayat Arkadaşı, Senin Yerine, Dert Kitabı, Diyemedim, Sevdik de Ne Oldu, Falcı da Farkında, Boşver Diyorlar, İçmediğim Gün mü Var, Benim Hayatım

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