Cengiz Semercioğlu 'Kaybedenler Kulübü'nün galasında yaşananları yazı: Galada skandal, salonda seviştiler!

Galadaki Fırtına!

“Kaybedenler Kulübü Yolda” filminin galasına Yiğit Özşener, Nejat İşler ve Rıza Kocaoğlu’nun zil zurna sarhoş gelmesini “yaptığınız işe saygınız olsun” diyerek eleştirmiştim.

Onur Baştürk ve bazı arkadaşlar ‘filmin konseptine uygun olmuş’ diyerek bana katılmadıklarını açıkladı.

‘Filmin konseptine uygun’ ne demek arkadaşlar, filmde kafalar bi’ dünya diye galada da mı öyle olmak lazım?

Galadaki tek olay bu değilmiş ama...

Film gösterimi sırasında bir büyük skandala da oyuncu Kerem Fırtına imza atmış.

O da alkollü müydü bilinmiyor ama film gösterimi başlamadan bir arkadaşlarının yanındaki kadının ayağına basmış yanlışlıkla.

Özür diledikten sonra da yanına oturmuş.

Ne olduysa da ondan sonra olmuş zaten...

Bu tanışma, film gösterimi sırasında hızlı bir arkadaşlığa dönüşmüş, öpüşmeye başlamışlar salonun ortasında.

Daha da ötesi var.

Zaman zaman o kadar yüksek ses çıkarmışlar ki galadaki herkes dönüp dönüp orada ne oluyor diye oyuncuya ve yanındaki kadına bakmış.

Hatta hemen arka sıradaki bir kadın rahatsız olup ön tarafa geçmiş.

Film gösterimi sonuna kadar sürmüş salondaki bu yüksek sesli fırtına...

Film bitince de Kerem Fırtına ayağa kalkıp alkışlamış, hiçbir şey olmamış gibi de salondan çıkmış.

Şimdi buna da “filmin konseptine uymuş” diyenler çıkar mı bilemem.

Ama bir galaya gidip, salonda millet rahatsız edecek şekilde ‘oynaşmak’ neyin kafasıdır arkadaşlar?

Kiminin alkolden dili dönmüyor, kimi salonda ‘sevişiyor’...

Gerçekten çok ‘konsept’ bir gala olmuş!