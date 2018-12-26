Cengiz Çimen (Mülayim) kimdir?
Cengiz Çimen nam-ı diğer Mülayim, 2. Sayfa programında söyledikleriyle gündeme geldi. Erhan Yazıcıoğlu ile birlikte çok sayıda tiyatro oyununda rol alan Cengiz Çimen, 'Mülayim Yollarda' programı ile mesleki kariyerinde önemli bir çıkış yakalamıştı. Peki, Cengiz Çimen (Mülayim) kimdir?
Cengiz Çimen bilinen adıyla Mülayim, 1974 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 22 yıllık sanat hayatına yetenek yarışmalarına girerek başladı. Erhan Yazıcıoğlu ile birlikte ATV’de yayınlanan Seç Bakalım programında 5 yıl görev aldı. Erhan Yazıcıoğlu ile çalışırken bir yandan da ondan tiyatro eğitimi aldı. Askerden sonra Emel Müftüoğlu ile çalıştı. Kanal D’de yayınlanan Sabah Sabah Seda Sayan programında 6 yıl görev aldı. Ardından Yolların Mülayimi, İl il Mülayim, Ramazan Ailesi, Seç Bakalım‘da 5 sene oyunculuk, Turnike yarışmasında 2 sene ve Canlı Canlı magazin programında muhabirlik yaptı.Emel Müftüoğlu ve Seda Sayan ile sabah programı yapan ve ardından da 'Mülayim Yollarda' programı ile mesleki kariyerinde önemli bir çıkış yakalamıştı.
Ayrıca Kral TV, Kral Fm, Power Fm gibi önemli medya kuruluşlarında da VJ ve DJ olarak çalıştı.
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