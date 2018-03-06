Cengiz Bozkurt “Ahmet’le gerçekten öpüştük!”

Hayranlarına imza dağıtan ve 10 tane sinema salonunu tek tek gezerek onlarla selfie çektiren ‘Ailecek Şaşkınız' ekibi, merak edilen soruları da yanıtladı. Film için meydanı dolduran sinemaseverlere seslenen Murat Cemcir, “Ne güzel bir kalabalık , bana ‘AVM çok kalabalık dediler ama en son kendi memleketim Tokat'ta bu kalabalığı görmüştüm. Çok güzel tepkiler alıyoruz, ilk günden itibaren salonları doldurduğunuz için teşekkürler. Yağmura rağmen filmimize gittiğiniz teşekkürler. Filmi burada çektiğimiz için ilk Bursa'ya geldik” dedi.

"Ahmet'le gerçekten öpüştük"

Cengiz Bozkurt film sonunda suni teneffüs sahnesine çok güldüğünü söyleyen seyircilere, “Biz Ahmet'le gerçekten öpüştük, itiraf ediyoruz” dedi. Cemcir'in, “Dublör olarak beni düşündüler, istemedim” esprisi herkesi güldürdü.



