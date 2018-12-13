Cem'i deli edecek
Büşra Develi, Cem Yılmaz’ın ‘Karakomik Filmler’ serisinin dördüncüsü olan ‘Deli’de başrolü üstlenecek. Develi, Yılmaz’ın canlandırdığı Güven karakterinin aşık olduğu Meral’e hayat verecek.
CEM Yılmaz, “Karakomik Filmler” serisinin 4’üncüsü olan “Deli”nin hazırlıklarını tamamladı. Serinin bu filminde ünlü komedyen, başrolü Büşra Develi’ye verdi. Oyuncu filmde Yılmaz’ın canlandırdığı taksi şoförü Güven’in aşık olduğu Meral’e hayat verecek.
Cem Davran, Hakan Gerçek ve Özkan Uğur’un da rol aldığı filmin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak. Yılmaz, “Deli”yi serinin diğer filmi “Emanet”le birlikte nisan ayında vizyona sokmayı planlıyor. “Karakomik Filmler”in ilk iki yapımı “Kaçamak” ve “2 Arada” ise ocak ayında izleyiciyle buluşacak.
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