Cem Yılmaz'ın '2 Arada' ve 'Kaçamak' filmlerini ilk üç günde kaç kişi izledi?
Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler serisinin ilk iki adımı '2 Arada' ve 'Kaçamak' filmi 18 Ekim'de vizyona girdi. Yapımların üç günlük izlenme sayıları açıklandı.
Cem Yılmaz'ın büyük bir merakla beklenen 'Kaçamak ve 2 Arada' filmleri 18 Ekim'de beyazperdede izleyiciyle buluştu.
Kadrosunda birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı 'Karakomik Filmler' serisinin ilk iki adımı olan '2 Arada' ve 'Kaçamak' filmi ilk üç günde 276.086 kişi tarafından izlendi. Filmler 5.586.694 TL hasılat elde etti.
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