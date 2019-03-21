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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
21.03.2019 - 15:22, Son Güncelleme:

Cem Yılmaz'dan takipçisine: Kenarda durup ahkam keseceğine derhal 100 bin TL ver

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Cem Yılmaz'dan takipçisine: Kenarda durup ahkam keseceğine derhal 100 bin TL ver

KOMEDYEN Cem Yılmaz, İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası'na katılmak için sosyal medya üzerinden kendisinden 100 bin TL destek isteyen takipçisine verdiği cevaptan dolayı 'Gözümden düştün' diyerek eleştiride bulunan bir başka takipçiye, “Gözünden düşmemek gibi bir kariyer planım yok. Kenarda durup bakma derhal 100 bin TL ver" dedi.

Komedyen Cem Yılmaz, önceki gün gerçekleştirdiği bir gösteride seyircilerden elde ettiği 300 bin TL'lik geliri Down Sendromu Derneği'ne bağışlayıp bu durumu da sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine duyurdu. Kısa sürede 50 binin üzerinde beğeni alan paylaşımın altına 'Hayrettin' kullanıcı adıyla bir takipçisi, Polonya'da gerçekleştirilecek İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası'na katılabilmeleri için 100 bin TL'ye ihtiyaçları olduğunu belirterek, Yılmaz'dan destek istedi.
BAKANLIĞA YÖNLENDİRDİ
Yılmaz ise takipçisine, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na başvurması gerektiğini söyledi. Hayrettin isimli kullanıcı bakanlıktan destek alamadığı için kendisine yazdığını belirterek “Oradan bir yanıt alamadığımız için cesaret edip size sordum. Canınız sağ olsun" paylaşımında bulundu.

İkili arasında yaşanan diyaloğa çok sayıda kullanıcı yorum yazdı. 'Canris' adlı kullanıcı ise Cem Yılmaz'a “Alaycı cevap yazacağına hiç cevap vermesen daha iyiydi. Gözümden düştün bu kibir ve alaycı tavrınla" dedi. Yılmaz ise “Alaycı cevap yazmadım. Olması gerekeni yazdım. Gözünden düşmemek gibi kariyer planım yok kardeşim. Kenarda durup ahkam keseceğine derhal 100 bin TL ver" dedi.

Yılmaz'ın takipçisine verdiği bu cevap 5 bine yakın beğeni alıp, çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Cem Yılmazdan takipçisine: Kenarda durup ahkam keseceğine derhal 100 bin TL ver

Cem Yılmazdan takipçisine: Kenarda durup ahkam keseceğine derhal 100 bin TL ver



Cem Yılmazdan takipçisine: Kenarda durup ahkam keseceğine derhal 100 bin TL ver




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