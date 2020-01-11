Cem Yılmaz'dan sürpriz: Erşan Kuneri’yi dizi yapmayı düşünüyorum

Ünlü komedyen Cem Yılmaz gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk oldu. Yılmaz, Gora ve Arif V 216 filmlerinin efsane karakteri Erşan Kuneri ile ilgili önemli bir açıklama yaptı ve “Erşan Kuneri Hayatı ve Eserleri” dizisinin sinyalini verdi.

"ERŞAN KUNERİ HAYATI VE ESERLERİ' DİYE BİR DİZİ YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Yılmaz, hayranlarını heyecanlandıran haberi şu sözlerle duyurdu:

"Erşan Kuneri Gora'da bir karakterdi. Gora'da 'Türkiye'de neden bilimkurgu çekilmiyor'a ait bir skeçte bir kahramandı. Komik bir kahraman. Arif V 216'da da 1969'daki halini kullanmıştım. Erşan Kuneri ile ilgili bir şey yapma niyetim var. Sinema filmi yapmakla ilgili çekincem belki haklı bir şeye dokunuyor. Çünkü dil, muhataplar, filmin +18 yemesiyle uğraşmamak için onun dizisini başka bir platforma yapmayı düşünüyorum. 'Erşan Kuneri Hayatı ve Eserleri' diye bir dizi yapmayı düşünüyorum. 1975-1978 arasını canlandırmak istiyorum. Tepkiyi de merak ediyorum ama ben bunu yapmak istiyorum. Öykü de şöyle; 'Artık yeni bir şey denemek istiyorum.' diyor ve tarihi, korku gibi bazı filmler deniyor. Ve biz bu deneyleri göreceğiz. 8 bölüm yapacağım mesela."