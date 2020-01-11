MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriCem Yılmaz'dan sürpriz: Erşan Kuneri’yi dizi yapmayı düşünüyorum
GeriMagazin Cem Yılmaz'dan sürpriz: Erşan Kuneri’yi dizi yapmayı düşünüyorum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 11.01.2020 - 19:28,Son Güncelleme:/

Cem Yılmaz'dan sürpriz: Erşan Kuneri’yi dizi yapmayı düşünüyorum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cem Yılmaz'dan sürpriz: Erşan Kuneri’yi dizi yapmayı düşünüyorum

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Gora ve Arif V 216 filmlerinin unutulmaz karakteri 'Erşan Kuneri' ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk oldu. Yılmaz, Gora ve Arif V 216 filmlerinin efsane karakteri Erşan Kuneri ile ilgili önemli bir açıklama yaptı ve “Erşan Kuneri Hayatı ve Eserleri” dizisinin sinyalini verdi.

Cem Yılmazdan sürpriz: Erşan Kuneri’yi dizi yapmayı düşünüyorum

"ERŞAN KUNERİ HAYATI VE ESERLERİ' DİYE BİR DİZİ YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Yılmaz, hayranlarını heyecanlandıran haberi şu sözlerle duyurdu:

"Erşan Kuneri Gora'da bir karakterdi. Gora'da 'Türkiye'de neden bilimkurgu çekilmiyor'a ait bir skeçte bir kahramandı. Komik bir kahraman. Arif V 216'da da 1969'daki halini kullanmıştım. Erşan Kuneri ile ilgili bir şey yapma niyetim var. Sinema filmi yapmakla ilgili çekincem belki haklı bir şeye dokunuyor. Çünkü dil, muhataplar, filmin +18 yemesiyle uğraşmamak için onun dizisini başka bir platforma yapmayı düşünüyorum. 'Erşan Kuneri Hayatı ve Eserleri' diye bir dizi yapmayı düşünüyorum. 1975-1978 arasını canlandırmak istiyorum. Tepkiyi de merak ediyorum ama ben bunu yapmak istiyorum. Öykü de şöyle; 'Artık yeni bir şey denemek istiyorum.' diyor ve tarihi, korku gibi bazı filmler deniyor. Ve biz bu deneyleri göreceğiz. 8 bölüm yapacağım mesela."

Cem Yılmazdan sürpriz: Erşan Kuneri’yi dizi yapmayı düşünüyorum

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle