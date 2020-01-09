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Haber Giriş: 09.01.2020 - 12:36,Son Güncelleme:/

Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya itirafı

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Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya itirafı

Cem Yılmaz, 'Hiç kimseyi stalk'luyor musun?' sorusuna verdiği cevapla şaşırttı...

Cem Yılmaz ile 1,5 yıllık aşkı Defne Samyeli, geçtiğimiz aylarda ilişkilerini noktaladı. Aşkın bitme sebebi olarak Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yakınlaşması, Defne Samyeli'nin de bu yakınlıktan rahatsız olması gösterildi.

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz haklarında ortaya atılan iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Ünlü komedyen dün İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Yılmaz, 'Hiç kimseyi stalk'luyor musun?' sorusuna çok konuşulacak bir yanıt verdi.

"Diyelim ki ben 'Serenay Sarıkaya ne yapmış?' diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum ona... O stalk mu oluyor?"     

Serenay Sarıkaya nasıl keşfedildi?Renkli Sayfalar'ın 189. Bölümünde konuk olan Esra Fişekçioğlu, Serenay Sarıkaya'yı nasıl bulduğunu canlı yayında anlattı. Kast ajansı sahibi Esra Fişekçioğlu özel yetenekler aradığı sırada, Serenay Sarıkaya ile okuduğu lisedeki öğretmeni olan arkadaşının tavsiyesi ile karşılaştığını anlattı
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