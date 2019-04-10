Cem Yılmaz’dan Rıza Küçükdurmaz paylaşımı - Rıza Küçükdurmaz kimdir?
Komedyen Cem Yılmaz, Rıza Küçükdurmaz’ın vefatının 39. Yıldönümü için mesaj yayımladı. Cem Yılmaz’ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım sonrası Rıza Küçükdurmaz’ın kim olduğu merak edildi. Peki, Rıza Küçükdurmaz kimdir, Cem Yılmaz’ın dedesi mi?
Cem Yılmaz’ın ‘Bugün sevgili dedem Rıza Küçükdurmaz’ın vefatının 39. yıldönümü. Onu Gora’dan Ceku’nun babası olarak hatırlarsınız. Allah rahmet eylesin.’ sözleri bazı takipçilerinin ise kafasını karıştırdı.
Ünlü komedyen paylaştığı fotoğrafın dedesi zannedilmesi üzerine şu açıklamayı yaptı:
GORA'DAKİ RIZA KÜÇÜKDURMAZ KARAKTERİ
Pilot binbaşı Rıza Küçükdurmaz, Gora filminde Ceku'nun babası olarak geçen karakterdir. 1979'da bir uçuş sırasında uzaylılarca kaçırılır. Asi ve hırçın biri olarak kaçış planları yapsa da gurbet ellerde vefat etmişti.
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