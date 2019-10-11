Cem Yılmaz'dan Mehmetçik Vakfı'na destek
Demet Akalın'dan sonra ünlü komedyen Cem Yılmaz da 29 Ekim'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde yapılacak olan gösterisinin tüm gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladığını duyurdu.
Ünlü komedyen kararını sosyal medya hesabından böyle duyurdu:
29 Ekim 2019 da gerçekleştireceğim Bostancı Gösteri Merkezi gösterisinin tüm gelirini Mehmetçik Vakfı'mıza bağışladığımı tüm sevenlerime duyuruyorum. Sosyal medyanın çirkinlikte değil güzellikte,memleketimize faydada yarıştığını görmek nasip olsun.
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