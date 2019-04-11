Cem Yılmaz’a özel davet
Serenay Sarıkaya, Aras Bulut ve Bige Önal, önceki akşam Cem Yılmaz’ın Maslak TİM Show Center’da düzenlenen Diamond Elite Platinum Plus gösterisini izledi.
Oyun sonrası Cem Yılmaz’ı kulisinde ziyaret eden Sarıkaya, “Alice” müzikaline komedyeni davet ettiğini söyledi. Sarıkaya, “Cem iadeiziyarete gelecek” dedi.
Gösteriyi sevgilisi Bige Önal’la izleyen Aras Bulut İynemli, rol aldığı “Çukur” dizisinin final yapacağı iddialarına yanıt verdi: “En iyisini yapmak için çok çalışıyoruz. Biz sezon finali yapacağız. Final yok.”
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