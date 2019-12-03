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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
03.12.2019 - 12:22, Son Güncelleme:

Cem Yılmaz'a dava açmıştı... Orhan Kural'ı ağlatan karar!

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr

Prof. Dr. Orhan Kural’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisini hedef alarak kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla ünlü komedyen Cem Yılmaz’a açtığı 10 bin liralık tazminat davası reddedildi. Duruma çıkışı gözyaşlarına hakim olamayan Prof. Kural, “Çok üzüntülüyüm. Hep güçlüler kazanıyor. Bu ülkede hep ünlüler kazanıyor maalesef” dedi.

İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına davacı Orhan Kural avukatı İzzet Demir ile katılırken, duruşmaya gelmeyen Cem Yılmaz’ı da avukatı Rengin Yüksel temsil etti. Duruşmada söz alan Orhan Kural, “Benim amacım gençleri korumaktır. Tütün sektörü, sigara, bağımlılık, kötü alışkanlıklar konusunda davalı Cem Yılmaz’ın kötü örnek olduğunu düşünüyorum. Bu hususu defalarca dile getirdim. Davalının filmlerinde ve diğer sahne gösterilerinde çokça tütün ürünleri kullanması gençlerimize kötü örnek olmaktadır. Bu duruma karşı cephe aldım ve bundan dolayı hem davalı tarafından hem de başka kimseler tarafından sözlü ve farklı saldırılara uğradım. Başıma gelmedik şey kalmadı. Davanın kabulünü istiyorum. Aksi bir karar verilmesi halinde davalı gibi birçok sahne önünde bulunan sanatçının, davalının eylemlerine benzer eylemler gerçekleştirmesinin önü açılacaktır. Bu da gençlere kötü örnek olacaktır” dedi.

“BU ÜLKEDE HEP GÜÇLÜLER KAZANIYOR”

Davalı Cem Yılmaz’ın avukatı Rengin Yüksel de, “Dava konusu edilen yorum, davacı tarafça uzunca yıllar devam eden saldırılara karşı sadece cevap niteliğinde yazılmış bir yorumdur. Kullanılan söz ifade özgürlüğü kapsamındadır. Davanın şartları oluşmadığından reddini talep ederiz” diye konuştu. Kararını açıklayan mahkeme, gerekçesini sonradan açıklanmak üzere davayı reddetti. Duruşma çıkışı açıklama yapan Prof. Dr. Orhan Kural, gözyaşlarına hakim olamayarak mahkeme kararına isyan etti. Orhan Kural, “Ne menfaatim var benim buraya gelerek? Gençleri kurtarmak için yıllardır mücadele veriyorum. Şu anda bile Güneşli’ye gidiyorum birkaç genç sigaraya başlamasın diye. Görüyorsunuz çok üzüntülüyüm. Hep güçlüler kazanıyor. Bu ülkede hep ünlüler kazanıyor maalesef ama devamı için yılmayacağım” dedi.

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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