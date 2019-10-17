Cem Yılmaz ve Defne Samyeli ayrıldı mı?
Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği ‘Karakomik Filmler’ serisinin galası 16 Ekim Çarşamba günü yapıldı. Gözler galada Cem Yılmaz’ın sevgilisi Defne Samyeli’yi aradı. Ünlü komedyenin uzun süredir birlikte olduğu Defne Samyeli’nin olmaması ayrılık iddialarını bir kez daha gündeme getirdi. Peki, Cem Yılmaz ve Defne Samyeli ayrıldı mı?
Uzun bir süredir aşk yaşayan Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin ayrıldığı iddia edildi. Samyeli'nin, sevgilisinin 'Karakomik Filmler' adlı filminin galasına katılmaması iddiaları güçlendirdi. Çift, ayrılık iddialarına karşı sessizliğini koruyor.
Daha önce sevgilisinden ayrıldığı iddia edilen Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile birlikte çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak söylentileri yalanlamıştı. 1.5 yıldır birlikte olan çift, ayrıldıkları ve Samyeli'nin evden ayrıldığı iddialarının ardından yayınladıkları videoda kahkaha atarak, "Delirmişler" demişti.
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