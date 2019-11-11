Cem Yılmaz:Tarkan bebeği olduktan sonra çok değişti
Ünlü şovmen Cem Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde hayranlarının karşısına çıktı. Yılmaz , gösteride Tarkan'a takılmadan edemedi.
Komedyen Cem Yılmaz, Gazimağusa'daki Concorde Luxury Hotel’de CMYLMZ-Diamond-Elite-Platinum-Plus adlı gösterisini sergiledi.
Cem Yılmaz’ı izlemeye gelenler arasında KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar da vardı.
Cem Yılmaz, gösterisinin başında kendisini izleyenler arasında ‘hamile biri var mı?’ diye sorunca bir hayranı kendisini gösterdi. İzleyicisinin 9 aylık hamile olduğunu öğrenen Yılmaz’ın “Sanırım çocuğu burada doğurmak için buraya geldiniz” demesi salondakileri kahkahaya boğdu.
TARKAN BEBEĞİ OLDUKTAN SONRA ÇOK DEĞİŞTİ
Yılmaz , gösteride Tarkan'a takılmadan edemedi " Tarkan, gözleriyle sevişen biri ama çocuğu olduktan sonra çok değişti "
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle