Cem Yılmaz sözünü tuttu
Önceki gün twitter'da hayranlarıyla sohbet eden Cem Yılmaz, güzel sanatlar fakültesinde okuyan bir öğrencinin piyano isteğini yerine getirdi.
Bir hayranı, Cem Yılmaz’a twitter üzerinden mesaj atarak, “Abi Arif v 216’da şarkı söylenen sahnedeki piyanoyu güzel sanatlar okuyan üç öğrenciye bağışlamayı düşünür müsün?” demişti.
Usta komedyen, bu hayranının isteğini geri çevirmedi. Öğrencilere piyano hediye edeceğini duyuran Yılmaz, “Satıp yemeyin lan parasını, döverim bak. Piyanoyu bulan seni de bulur. Hadi hayırlısı olsun. Teşekkürler” şeklinde espri yaptı.
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