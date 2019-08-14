Cem Yılmaz ile Defne Samyeli hakkında şaşırtan iddia
Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programında son dönemin gözde çifti Defne Samyeli- Cem Yılmaz hakkında şaşırtan bir gelişme gündeme geldi.
Programın sunucuları Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel, Cem Yılmaz ile Defne Samyeli arasında 10 gündür büyük bir kriz yaşandığı yönünde haberler geldiğini aktardı. İddialara göre yaşadıkları krizi aşamayıp ayrılığın eşiğine gelen çifti barıştırmak için yakın dostları devreye girdi.
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