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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
DHA
05.12.2019 - 16:40, Son Güncelleme:

Cem Yılmaz çocuklara kitap okudu

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Prof. Dr. Selçuk Şirin tarafından hayata geçirilen 1 Milyon Kitap projesine komedyen Cem Yılmaz destek verdi. Proje kapsamında Yılmaz, farklı yaş grubundaki çocuklara kitap okudu.

Doğdukları andan itibaren çocukların kitaplarla buluşmasını amaçlayan ve Prof. Dr. Selçuk Şirin tarafından hayata geçirilen 1 Milyon Kitap projesine komedyen Cem Yılmazdan destek geldi. Çocuklara kitap okumanın önemini anlatmayı ve evinde kitap olmayan çocukları ilk kitaplarıyla buluşturmayı hedefleyen proje kapsamında ünlü komedyen, farklı yaş grubundaki çocuklara kitap okudu. Cem Yılmazın 0- 36 Ay arası çocuklar için tasarlanan kitapları okuduğu anlar renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu.
HEP BİRLİKTE ONLARIN HAYATLARINA DOKUNALIM
Komedyen Cem Yılmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada " İlk 3 yaş çocukların gelişimi için çok önemli. Memleketimizde her yıl bir milyon üç yüz bin çocuk dünyaya geliyor ve bunların yalnızca üç yüz bini ilk üç yaşında kitapla ilişki kuruyor. Kitapla bu ilişkiyi kuramayan, kitaba ulaşamamış bir milyon kardeşimiz için bir şey yapmak güzel olmaz mı? Projenin internet adresinden sipariş vererek kitapla tanışmasına aracı olabileceğiniz ciddi sayıda kardeşimiz var. Hadi hep birlikte onların hayatlarına dokunalım" dedi.

Cem Yılmaz çocuklara kitap okudu

"HEDEF 1 MİLYON ÇOCUK"
Projenin yaratıcısı New York Üniversitesinden Prof. Dr. Selçuk Şirin ise hedeflerinin 1 milyon çocuğa ulaşmak olduğuna dikkat çekerek "Türkiye'de doğar doğmaz evinde kitabı ve onlarla kitap okumaya hazır ebeveynler olan çocuklarla, kitabı ancak okula başladığı zaman tanıyan çocuklar arasında büyük bir fark var. Bu iki grup arasında doğdukları gün açılmaya başlayan kelime haznesi makası, onlar 6 yaşına geldiklerinde ciddi bir farka dönüşecek ve bu fark çocuklarımızı tüm eğitim hayatları boyunca değişmez bir kader olarak takip edecek. O nedenle yapılması gereken, çocukların okula başlamasını beklemeden, her çocuğa doğduğu gün bir kitaplık kurmak ve her anne babaya okul öncesi dönemde kitap okumanın kıymetini anlatmak. 1 Milyon Kitap projesi işte bu amaçla yola çıkıyor. İstiyorum ki, varlıklı bir ailede dünyaya gelen çocukla yoksul bir ailede dünyaya gelen çocuk arasında okula başladıkları ilk gün derin bir uçurum oluşmasın. İstiyorum ki köy, kent veya mahalle ayrımı olmadan, Türkiye'de doğan her çocuk eşit öğrenme fırsatına sahip olsun. İstiyorum ki coğrafya kader olmasın! Sizleri yıllardır kendi kendime dert ettiğim hayalime ortak olmaya ve Türkiye'nin geleceğini şekillendirmeye davet ediyorum" şeklinde açıkladı.
Cem Yılmaz çocuklara kitap okudu

PROJE NASIL İŞLİYOR?
1 Milyon Kitap, Prof. Dr. Selçuk Şirin tarafından hayata geçirilmiş ve kar amacı olmayan bir sosyal girişim projesi. Projenin sitesinden 1 kitap seti satın alındığında bir kitap seti de ücretsiz olarak kitap talep eden bir aileye gönderiliyor. Ayrıca site üzerinde havuza kitap atma seçeneği de bulunuyor. Siteden yapılan satışlardan herhangi bir kurum ya da kişi kar etmiyor. Web sitesi aracılığıyla yapılan satış ve ücretsiz kitap talepleriyle ilgili tüm süreç şeffaf bir şekilde yürütülüyor. Sürecin sağlıklı yürütülmesi açısından proje, bağımsız bir denetim şirketi tarafından da denetleniyor. Hedef; 1 milyon çocuğa 1 milyon kitap seti ulaştırmak ve ilerleyen dönemde bu setleri yeni kitaplarla zenginleştirmek.

Cem Yılmaz'ın hayalet sevgilisi...Dün akşam Mahsun Kırmızıgül’ün yeni filmi Mucize Aşk 2’nin galasına katılan Cem Yılmaz'dan ilginç gönderme... Galaya tek katılan Cem Yılmaz’ın gazetecilerle röportaj yaparken yanında bir sevgilisi varmış gibi davranması dikkat çekti...
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