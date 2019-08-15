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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
15.08.2019 - 14:29, Son Güncelleme:

Cem Özer işletmeci oldu

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Cem Özer işletmeci oldu

Cem Özer Bodrum’da plaj işletmeciliğine başladı. Cem Özer'in eşi Pınar Dura ile birlikte işlettikleri plajda oğlu Nejat ise tatil yapıyor. 

Bodrum’un Akyarlar Mahallesi'nde beach açan Cem Özer, eşi Pınar Dura ve Nurgül Yeşilçay’dan olan oğlu Osman Nejat birlikte aile saadeti yaşıyor. Porto Binaco’yu işleten Özer, eşi ile birlikte canla başla çalışıyor. Arada denize de girerek serinleyen Cem Özer, eşi Dura ve oğlu Nejat denizde çocuklar gibi eğlendi. Oğlu Nejat ile birlikte yüzme yarışı yapan Özer bir yandan eşi ile denizde aşk yaşarken diğer yandan oğlu ile eğleniyor.

Denizde eğlenirken objektiflere takılan Özer daha sonra basın mensuplarıyla sohbet etti. Özer çok kaliteli bir işletme açtıklarını söyleyerek “Plajımıza gelen tatilciler başta şaşırdılar ama şimdi kabullendiler. Sanat hayatım 42 yıl sürdü. Bunun en az 30 yılı ünlü olarak geçti. Eğer bir marka yaptıysam şu anda çok ünlü olmayabilir ama bu markanın tek vadettiği kalite ve güven olmuş olması. Bir yerde Cem Özer varsa orası iyi ve kalitelidir, sakin ve sıkıntısız bir yer olarak anılıyor. Güvenilir bir imaj oluşturmuşum insanların kafasında. İnsanlar buraya rahat edeceklerini bilerek geliyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

"Kapımda koruma yok"

Standartların dışında bir işletme olduğunu belirten Cem Özer “Bizim kapımızda bodyguard yok. Burada olay çıksa müşteriyi benden başka dövecek kimse yok. Alaçatı’da müşteriyle personel birbirine girmiş. Burada öyle şeyler olmaz. Delikanlı adam 1 kişiye on kişi dövmez. Bu yeni moda olmuş. Bir kişinin üzerine 20 kişi çullanması delikanlılık değildir. Zayıflık ve acizliktir. Benim işlettiğim hiçbir yerde böyle bir durumla karşılaşılmadı. Önemli olan olay çıkmamasını sağlamaktır” dedi.

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