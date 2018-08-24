Cem Adrian: Taşıyıcı anne arıyorum!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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24.08.2018 - 09:42, Son Güncelleme:

Cem Adrian: Taşıyıcı anne arıyorum!

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Cem Adrian: Taşıyıcı anne arıyorum!

Ünlü sanatçı Cem Adrian, sosyal medya hesabında bir bebekle paylaştığı fotoğrafının altına “Taşıyıcı anne arıyorum” yazdı.

Instagram'da paylaştığı fotoğrafın altına “Taşıyıcı anne arıyorum” diyen Adrian’a, takipçilerinden “Umarım bulabilirsin”, “Evlat edinebilirsiniz” ve “Çok tatlısınız” gibi yorumlar yapıldı.

Cem Adrian: Taşıyıcı anne arıyorum


KÖTÜ YORUMLAR KIZDIRDI

Cem Adrian fotoğrafının altına yapılan kötü yorumlara isyan etti. Ünlü şarkıcıyı sosyal medya hesabından “Bu kadar masum ve şefkat dolu bir fotoğrafın altına ‘Sadece çocuk aşkımdan ve tamamen biraz tebessüm yaratmak adına’ yazdığım bir cümle ile yaptığım paylaşımı bu denli nefret dolu, cehalet dolu, saçma sapan yorumlarla kirleten insanlardan dolayı ülkemiz adına üzülüyorum” dedi.

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