Cem Adrian: Taşıyıcı anne arıyorum!
Ünlü sanatçı Cem Adrian, sosyal medya hesabında bir bebekle paylaştığı fotoğrafının altına “Taşıyıcı anne arıyorum” yazdı.
Instagram'da paylaştığı fotoğrafın altına “Taşıyıcı anne arıyorum” diyen Adrian’a, takipçilerinden “Umarım bulabilirsin”, “Evlat edinebilirsiniz” ve “Çok tatlısınız” gibi yorumlar yapıldı.
KÖTÜ YORUMLAR KIZDIRDI
Cem Adrian fotoğrafının altına yapılan kötü yorumlara isyan etti. Ünlü şarkıcıyı sosyal medya hesabından “Bu kadar masum ve şefkat dolu bir fotoğrafın altına ‘Sadece çocuk aşkımdan ve tamamen biraz tebessüm yaratmak adına’ yazdığım bir cümle ile yaptığım paylaşımı bu denli nefret dolu, cehalet dolu, saçma sapan yorumlarla kirleten insanlardan dolayı ülkemiz adına üzülüyorum” dedi.
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