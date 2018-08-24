Cem Adrian kimdir? Taşıyıcı anne ne demek?
Cem Adrian, Instagram’da taşıyıcı anne aradığını duyurdu. Binlerce yorum ve beğeni alan Cem Adrian’ın hayatına ilişkin bilgiler yeniden gündeme geldi. Peki, Taşıcıyı anne arayan Cem Adrian kimdir? Taşıyıcı anne ne demek?
Yugoslav kökenli bir ailenin ikinci çocuğu olan Cem Adrian, 30 Kasım 1980 tarihinde dünyaya geldi. Küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başlayan Cem Adrian, ilk bestelerini ortaokul yıllarında yaptı. 12 yaşından itibaren Edirne’de radyoculuk yapmaya başladı ve bu işi yaklaşık on yıl boyunca belirli aralıklarla devam ettirdi. Radyoculuğun müzik yapabilmesi için hayatında önemli bir yeri olduğunu belirten Cem Adrian, ilk albümünde yer alan iki şarkı dışında bütün şarkıları çalıştığı radyonun stüdyosunda kaydetti.
Sonraki yıllarda müzik piyasasında şansını denemek ve amaçladığı noktalara gelebilmek için İstanbul‘a gelen Adrian, 2003 yılında Serkan ve Efkan Erdal ile birlikte kurdukları “Mystika” adlı etnik müzik grubunda solist ve dansçı olarak çeşitli mekanlarda sahne aldı.
2005 yılının Şubat ayında, 1997 ve 2003 yılları arasında Edirne’de kaydettiği demolardan ve 2004 yılının Ekim ayında Fazıl Say ile birlikte verdiği ilk konserin kayıtlarından oluşan “Ben Bu Şarkıyı Sana yazdım” adlı albümünü çıkardı.
2006 yılının sonbaharında, yapımcılığını kendi üstlendiği ikinci albümü “Aşk Bu Gece Şehri Terk Etti” yi çıkaran Adrian, bu albümde yer alan ve albümle aynı adı taşıyan şarkısında, 134 kanal vokal kaydı yaparak hiç enstrüman kullanmadı. Albümün genel yapısı, Cem Adrian’ın, bas, tenor, mezzo, soprano ve koloratur soprano seslerinin koro kayıtları üzerine döşenen elektronik altyapılar oluşturdu.
TAŞIYICI ANNE NE DEMEK?
Taşıyıcı annelik, bir başka annenin doğumu yaptıktan sonra çocuğu genetik ebeveynlerine teslim etmesine denir. İlk olarak 1986 yılında ABD'de uygulanmıştır.
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