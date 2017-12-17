Celil Nalçakan kimdir, kaç yaşında?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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17.12.2017 - 10:15, Son Güncelleme:

Celil Nalçakan kimdir, kaç yaşında?

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Celil Nalçakan kimdir, kaç yaşında?

Poyraz Karayel'in efsanevi karakterlerinden Zülfikar'ı canlandıran Celil Nalçakan, konuk olarak katıldığı programlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun olan Celil Nalçakan, Kafa dergisinde denemeler yazıyor. İşte Celil Nalçakan'ın hakkında bilinmeyenler!

Poyraz Karayel'in Zülfikar'ı Celil Nalçakan, 10 Haziran 1978 günü Sivas'ta, öğretmen bir anne ve babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Kendisinden 17 yaş küçük bir kız kardeşi olan Celil Nalçakan, kiseyi bitirdikten sonra Cumhuriyet Üniversitesi'nde Jeoloji Mühendisliği bölümüne girdi. Ancak 7 yıldan sonra okulu bıraktı ve Sivas Devlet Tiyatrosu'na girdi. Sonra Balıkesir Üniversitesi'nde turizm otel işletmeciliği okumaya başladı ancak orada da tiyatroya devam etti. Türvak'ın sınavını kazandı ve İstanbul'a yerleşerek burada oyunculuk okumaya başladı. 2006 yılında Sıla dizisi ile televizyondaki oyunculuk kariyerine başladı. Daha sonra Kış Masalı ve Hanımın Çiftliği dizilerinde oynadı, ancak Bitmeyen Şarkı adlı dizideki rolü ile tanındı. Daha sonra İntikam adlı dizide oynamış, fakat bu diziden ayrılmıştır. Oyuncu Algı Eke ile birlikte netd.com'da Şişenin Dibi adında bir program yapmış, son olarak Zülfikar karakterini oynadığı Poyraz Karayel dizisi ile epey üne kavuşmuştur. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Celil Nalçakan,  edebiyat dergilerinde yazıyor.

 

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