Çekimlere başlanamadı
“Yasak Elma” oyuncuları, Talat Bulut’la ilgili taciz suçlamaları hakkında takipsizlik kararı çıkmasına rağmen çekimlerin bir türlü başlamamasından şikayetçi.
İlk olarak 12, ardından 20 Ağustos’a ertelenen çekim, ay sonu gelmesine rağmen gerçekleşmedi. Bir an önce yeni bölümün çekilmesi gerektiğini söyleyen oyuncuların moralsiz olduğu konuşuluyor. Yönetmen Neslihan Yeşilyurt ve birçok oyuncunun Bulut’un kadroda kalmasına sıcak bakmadığı da iddialar arasında...
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