Çekimler başladı!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Magazin
27.06.2018 - 15:10, Son Güncelleme:

Çekimler başladı!

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Çekimler başladı!

Yılmaz Erdoğan, 13 yıl aradan sonra çektiği “Organize İşler”in devam filmi “Organize İşler 2: Sazan Sarmalı” için önceki gün “motor” dedi.

Yılmaz Erdoğan, “Organize İşler 2: Sazan Sarmalı” adlı yeni filminin çekimlerine başladı. Film ekibi önceki gün Beyoğlu Evlendirme Dairesi’ne set kurdu.

Sabah erken saatlerde kapalı mekanda başlayan çekimler akşam saatlerine kadar sürdü. Setin ilk gününde Bensu Soral kamera karşısına geçti.

Çekimler başladı

Nikâh sahnelerinin çekildiği filmden ilk kareler basına da yansıdı. 4 Ocak’ta vizyona girmesi planlanan filmde Kıvanç Tatlıtuğ, Ekin Türkmen, Mahir İpek ve Okan Çabalar gibi ünlü isimler yer alıyor. 

Sete sürpriz ziyaret

Filmin oyuncularından Ezgi Mola, Nişantaşı’nda objektife takıldı. Mola, muhabirlerin “Sizi çok zayıflamış gördük” iltifatı karşısında “Bu konuyu açmayın, utanıyorum” dedi. Oyuncu, “Organize İşler”in setini ziyaret etmek için taksi beklediğini söyledi: ”Set başladı. Bugün çekimim yok ama ziyaret amaçlı gidiyorum.”

Çekimler başladı

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