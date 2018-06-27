Çekimler başladı!
Yılmaz Erdoğan, 13 yıl aradan sonra çektiği “Organize İşler”in devam filmi “Organize İşler 2: Sazan Sarmalı” için önceki gün “motor” dedi.
Yılmaz Erdoğan, “Organize İşler 2: Sazan Sarmalı” adlı yeni filminin çekimlerine başladı. Film ekibi önceki gün Beyoğlu Evlendirme Dairesi’ne set kurdu.
Sabah erken saatlerde kapalı mekanda başlayan çekimler akşam saatlerine kadar sürdü. Setin ilk gününde Bensu Soral kamera karşısına geçti.
Nikâh sahnelerinin çekildiği filmden ilk kareler basına da yansıdı. 4 Ocak’ta vizyona girmesi planlanan filmde Kıvanç Tatlıtuğ, Ekin Türkmen, Mahir İpek ve Okan Çabalar gibi ünlü isimler yer alıyor.
Sete sürpriz ziyaret
Filmin oyuncularından Ezgi Mola, Nişantaşı’nda objektife takıldı. Mola, muhabirlerin “Sizi çok zayıflamış gördük” iltifatı karşısında “Bu konuyu açmayın, utanıyorum” dedi. Oyuncu, “Organize İşler”in setini ziyaret etmek için taksi beklediğini söyledi: ”Set başladı. Bugün çekimim yok ama ziyaret amaçlı gidiyorum.”
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