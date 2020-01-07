Catherine Zeta- Jones ve ailesinin hamam keyfi

TÜRKİYE’ye çocukları Dylan ve Carys ile birlikte gelen dünyaca ünlü çift Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas, geçtiğimiz gün Ayasofya Camisi’ni özel olarak açtırıp gezmişti.



Catherine Zeta-Jones, önceki gün de Sultanahmet Meydanı’ndaki Ayasofya Hürrem Sultan Hamamı’nı kapattırdı. Michael Douglas otelde kalmayı tercih ederken, Zeta-Jones çocuklarıyla beraber hamam keyfi yaptı.



Hamamda 4 saat kalan Zeta-Jones, göbek taşına uzanıp kese yaptırdı, ayrıca Türk kahvesi içti. Hamam sonrası çocuklarıyla beraber konakladıkları otele dönen oyuncu, İstanbul’dan dün ayrıldı. Ünlü yıldız Miami’ye giderken, Michael Douglas ve çocuklarının birkaç gün daha İstanbul’da kalacakları öğrenildi.

Altın bileklik aldı

Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones’u uğurladıktan sonra çocuklarıyla Kapalıçarşı’ya gitti. Ünlü aktör buradan eşi için 3 bin dolar değerinde bir altın bileklik satın aldı. ‘Ünlülerin halıcısı’ olarak bilinen Hakan Evin, Douglas’ın “Mayıs ayında yeniden geleceğiz” dediğini aktardı.

Catherine Zeta-Jones ve çocukları hamam çıkışı objektife yansıdı. Görüntülenmek istemeyen ünlü yıldız, şapkası ve şemsiyeyle yüzünü gizledi.