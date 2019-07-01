Çarptıkları köpek için seferber oldular
Tatil için Bodrum’un yolunu tutan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, önceki gün konaklayacakları Casa Costa Otel’e giderken tatsız bir olay yaşadı.
Çifti havalimanından alan aracın şoförü, yolda bir sokak köpeğine çarptı. Akçıl ve Kıratlı, kaza sonucu yol kenarındaki menfeze düşen köpeği oradan çıkarmak için uzun süre uğraştı.
Sonuç alamayınca itfaiyeye haber veren Akçıl, yaralı köpeği kurtaran itfaiye memurlarının görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı. Şarkıcı, “Burcu da ben de bu konularda duyarlıyız. 2 saat menfezde köpeği aradık. Sonunda itfaiyeden yardım istedik ve köpek kurtuldu” dedi.
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