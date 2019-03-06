‘Captain Marvel’ın müziği Pınar’dan
Türk besteci Pınar Toprak, ‘Captain Marvel’ filminin müziklerine imza attı. Marvel stüdyo tarihinde film müziği yapan ilk kadın besteci olan Toprak, ‘Captain Marvel’ın Los Angeles’ta yapılan prömiyerine de katıldı.
DAHA önce “Krypton”, “Justice League” ve popüler video oyunu “Fortnite” için beste hazırlamış olan Pınar Toprak bu kez “Captain Marvel”ın müziklerine imza attı. Marvel Stüdyo tarihinde film müziği yapan ilk kadın besteci olan Toprak, “Captain Marvel”ın Los Angeles Dolby Tiyatrosu’nda yapılan galasına da katıldı. Hollywood’da 20 yıllık tecrübesi olan ve 40 filmin müziğinde imzası bulunan Pınar Toprak, galada “Captain Marvel”da başrolleri paylaşan Brie Larson, Gemma Chan ve Samuel L. Jackson ile bol bol fotoğraf çekildi.
MUHTEŞEM BİR GECE
Toprak geceden bir kareyi Instagram hesabından şu notla paylaştı: “Muhteşem bir geceydi. Birçok fotoğrafımız var ancak Samuel L. Jackson’ın çektiği selfiemiz burada dursun. Sabah uyanınca tüm bunların rüya olmadığına kendimi inandırdığımda diğerlerini de paylaşacağım.” Tüm dünyanın merakla beklediği filmin gala konukları arasında Türkiye’den ünlü oyuncu Kerem Bürsin de vardı.
8 Mart’ta vizyonda
Marvel evreninin en güçlü kadın karakterlerinden biri olan “Captain Marvel”, Dünya Kadınlar Günü’nde vizyona girecek. Ödüllü kadın yönetmen Anna Boden’in imzasını taşıyan filmde başrolü Brie Larson üstlendi.
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