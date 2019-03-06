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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Captain Marvel’ın müziği Pınar’dan

Barbaros Tapan
Barbaros Tapan
btapan@hurriyet.com.tr
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Barbaros Tapan
Barbaros Tapan
btapan@hurriyet.com.tr
‘Captain Marvel’ın müziği Pınar’dan

Türk besteci Pınar Toprak, ‘Captain Marvel’ filminin müziklerine imza attı. Marvel stüdyo tarihinde film müziği yapan ilk kadın besteci olan Toprak, ‘Captain Marvel’ın Los Angeles’ta yapılan prömiyerine de katıldı.

DAHA önce “Krypton”, “Justice League” ve popüler video oyunu “Fortnite” için beste hazırlamış olan Pınar Toprak bu kez “Captain Marvel”ın müziklerine imza attı. Marvel Stüdyo tarihinde film müziği yapan ilk kadın besteci olan Toprak, “Captain Marvel”ın Los Angeles Dolby Tiyatrosu’nda yapılan galasına da katıldı. Hollywood’da 20 yıllık tecrübesi olan ve 40 filmin müziğinde imzası bulunan Pınar Toprak, galada “Captain Marvel”da başrolleri paylaşan Brie Larson, Gemma Chan ve Samuel L. Jackson ile bol bol fotoğraf çekildi.

‘Captain Marvel’ın müziği Pınar’dan



MUHTEŞEM BİR GECE

Toprak geceden bir kareyi Instagram hesabından şu notla paylaştı: “Muhteşem bir geceydi. Birçok fotoğrafımız var ancak Samuel L. Jackson’ın çektiği selfiemiz burada dursun. Sabah uyanınca tüm bunların rüya olmadığına kendimi inandırdığımda diğerlerini de paylaşacağım.” Tüm dünyanın merakla beklediği filmin gala konukları arasında Türkiye’den ünlü oyuncu Kerem Bürsin de vardı.  

‘Captain Marvel’ın müziği Pınar’dan

8 Mart’ta vizyonda

Marvel evreninin en güçlü kadın karakterlerinden biri olan “Captain Marvel”, Dünya Kadınlar Günü’nde vizyona girecek. Ödüllü kadın yönetmen Anna Boden’in imzasını taşıyan filmde başrolü Brie Larson üstlendi.

‘Captain Marvel’ın müziği Pınar’dan

 

Barbaros Tapan
Barbaros Tapan
btapan@hurriyet.com.tr
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