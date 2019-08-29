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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.08.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

Çanta krizine mahkeme son noktayı koydu

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Çanta krizine mahkeme son noktayı koydu

Tasarımcı Fatma Senem Erdem, Gülşen’in kendisinden 50 bin lira değerinde üç çanta ödünç alıp geri vermediğini iddia ederek şarkıcıdan şikayetçi olmuştu. Mahkeme, şikayeti takipsizlikle sonuçlandırdı. Son olarak, karara itiraz eden tasarımcının bu başvurusu da reddedildi

Ünlü şarkıcı Gülşen'in, tasarımcı arkadaşından ödünç aldığı 50 bin lira değerindeki üç çantayı geri vermediği iddia edilmişti. Sabah'tan Atakan Irmak haberine göre; Tasarımcı Fatma Senem Erdem, "Beni dolandırdı" diyerek Gülşen'i şikayet etti. Savcılık ise 'Dolandırıcılık yok' diyerek takipsizlik kararı verince, Erdem bu kez savcılığın kararına itiraz etti. Mahkeme Erdem'in itirazını reddederek davaya son noktayı koydu. Tasarımcı Fatma Senem Erdem, kendisinden aldığı çantaları iade etmediğini söylediği Gülşen'in menajerini aradı. Erdem, ünlü şarkıcıdan çantalarını ısrarla istemesine rağmen bir yanıt alamadı. Daha sonra İstanbul Adliyesi'ne giden tasarımcı, ödünç verdiği çantaları geri alamadığı için savcılığa başvurdu. Erdem, ifadesinde şunları söyledi: "Gülşen, iade edeceğini söylemesine rağmen çantalarımı geri vermeyerek beni dolandırmıştır. HTS dökümlerinden olay tespit edilebilir. Gülşen'in cezalandırılmasını istiyorum." Üç çantayı geri vermediği iddia edilen Gülşen, savcı karşısına çıktı. Hakkındaki soruşturma kapsamında adliyede ifade veren ünlü şarkıcı, kendisinden şikayetçi olan kişiyi tanımadığını söyledi. Gülşen'in ifadesinin ardından, hakkındaki iddiaların soyut olduğu gerekçesiyle dosya takipsizlikle sonuçlandırıldı.

MAHKEME NOKTAYI KOYDU
Tasarımcı Erdem, yaptığı şikayetle ilgili takipsizlik kararı verilince, savcılığın kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda verilen 'kovuşturmaya yer olmadığına dair karar' hakkındaki itirazı reddetti. Böylece dava tamamen kapanmış oldu.

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