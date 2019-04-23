Cansu Tosun'un bÃ¼yÃ¼k heyecanÄ±

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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23.04.2019 - 11:10, Son GÃ¼ncelleme:

Cansu Tosun'un büyük heyecanÄ±

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Cansu Tosun'un büyük heyecanÄ±

Oyuncu Cansu Tosun, dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ yÃ¶netmen Luc Bessonâ€™un son filmi â€˜Annaâ€™da ajan rolÃ¼yle seyirci karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak. GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde fragmanÄ± yayÄ±nlanan film, 10 Temmuzâ€™da Fransaâ€™da gÃ¶sterime girecek.

Son olarak â€˜MehmetÃ§ik Kutlu Zaferâ€™ dizisinde rol alanÂCansu Tosun, â€˜LÃ©onâ€™ baÅŸta olmak Ã¼zere pek Ã§ok Ã¶nemli yapÄ±ma imza atan FransÄ±z yÃ¶netmen Luc Bessonâ€™un son filmi â€˜Annaâ€™da sÃ¼rpriz bir rolle sinemaseverlerle buluÅŸmaya hazÄ±rlanÄ±yor. GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n filmden ilk fragman yayÄ±nlandÄ±. 10 Temmuzâ€™da Fransaâ€™da gÃ¶sterime girecek film, Ã§ok yakÄ±nda tÃ¼m dÃ¼nyada vizyonda olacak.

Â Tosun, Helen Mirren, Cillian Murphy ve Luke Evans gibi dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ oyuncularÄ±n baÅŸrollerinde yer aldÄ±ÄŸÄ± filmdeki sahnelerinin Ã§ekimi iÃ§in geÃ§tiÄŸimiz kÄ±ÅŸ Parisâ€™e gitmiÅŸti. Ä°ki gÃ¼n boyunca Bessonâ€™la Ã§alÄ±ÅŸan baÅŸarÄ±lÄ± oyuncu, hem en bÃ¼yÃ¼k hayalini gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini hem de â€˜Annaâ€™nÄ±n kendisi iÃ§in unutulmaz bir deneyim olduÄŸunu dile getiriyor.

Â GenÃ§ oyuncu, yakÄ±nda â€˜I Am Youâ€™ filmiyle de dÃ¼nyanÄ±n pek Ã§ok Ã¼lkesinde sinemaseverlerin karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak.

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