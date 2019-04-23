Cansu Tosun'un bÃ¼yÃ¼k heyecanÄ±

Cansu Tosun'un büyük heyecanÄ±
Oyuncu Cansu Tosun, dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ yÃ¶netmen Luc Bessonâ€™un son filmi â€˜Annaâ€™da ajan rolÃ¼yle seyirci karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak. GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde fragmanÄ± yayÄ±nlanan film, 10 Temmuzâ€™da Fransaâ€™da gÃ¶sterime girecek.
Son olarak â€˜MehmetÃ§ik Kutlu Zaferâ€™ dizisinde rol alanÂCansu Tosun, â€˜LÃ©onâ€™ baÅŸta olmak Ã¼zere pek Ã§ok Ã¶nemli yapÄ±ma imza atan FransÄ±z yÃ¶netmen Luc Bessonâ€™un son filmi â€˜Annaâ€™da sÃ¼rpriz bir rolle sinemaseverlerle buluÅŸmaya hazÄ±rlanÄ±yor. GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n filmden ilk fragman yayÄ±nlandÄ±. 10 Temmuzâ€™da Fransaâ€™da gÃ¶sterime girecek film, Ã§ok yakÄ±nda tÃ¼m dÃ¼nyada vizyonda olacak.
Â Tosun, Helen Mirren, Cillian Murphy ve Luke Evans gibi dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ oyuncularÄ±n baÅŸrollerinde yer aldÄ±ÄŸÄ± filmdeki sahnelerinin Ã§ekimi iÃ§in geÃ§tiÄŸimiz kÄ±ÅŸ Parisâ€™e gitmiÅŸti. Ä°ki gÃ¼n boyunca Bessonâ€™la Ã§alÄ±ÅŸan baÅŸarÄ±lÄ± oyuncu, hem en bÃ¼yÃ¼k hayalini gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini hem de â€˜Annaâ€™nÄ±n kendisi iÃ§in unutulmaz bir deneyim olduÄŸunu dile getiriyor.
Â GenÃ§ oyuncu, yakÄ±nda â€˜I Am Youâ€™ filmiyle de dÃ¼nyanÄ±n pek Ã§ok Ã¼lkesinde sinemaseverlerin karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak.
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