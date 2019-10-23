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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.10.2019 - 10:20, Son Güncelleme:

Cansel Elçin kimdir, kaç yaşında?

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Cansel Elçin kimdir, kaç yaşında?

Dizi ve sinema oyuncusu Cansel Elçin, yeni tiyatro oyunuyla gündemde. 'Çıplak Vatandaşlar' adlı tiyatro oyunuyla izleyici karşısına çıkan Cansel Elçin, iç çamaşırıyla verdiği pozlar ile çok konuşuldu. Yakışıklı oyuncu Hatırla Sevgili dizisindeki Ahmet rolüyle adını geniş bir kitleye duyurmuştu. Peki, Cansel Elçin kimdir?

Aslen İzmirli olan Cansel Elçin, 20 Eylül 1973 tarihinde dünyaya geldi. 1982 yılından bu yana Paris’te yaşamını sürdürmekte olan Cansel Elçin, ilk ve orta eğitimini Paris’te Lycée Racine’de tamamladıktan sonra, aile işini devam ettirmek üzere ekonomi ve sosyal bilimler okudu. Bir süre ticaretle uğraşsa da akşam kursları ile başladığı tiyatroya, Fransa’nın önde gelen tiyatro okullarından Ecole Florent’e yazılarak devam etti. Gérard Depardieu, Sophie Marceau, Isabelle Adjani gibi isimlerin ders verdiği Ecole Florent'te Audrey Tautou’yla aynı sınıfta okuyan oyuncu, daha sonra New York’tan gelen ve Actor's Studio’u kuran Lee Strasberg'in oğlu John Strasberg ile Jack Garfeinden sinema ve tiyatro dersleri aldı.

Okulu dereceyle bitirmesiyle birlikte, Fransa’nın çeşitli bölgelerinde birçok temsilde sahne alarak profesyonel tiyatro yaşamına adım attı. Tiyatronun yanı sıra çeşitli reklam ve sinema filmlerinde de rol alan sanatçı, aynı zamanda senaryosunu kendisinin yazdığı ve yönetmenliğini de üstlendiği Papillon adlı kısa bir film çekti.

Bir temsilde kendisini izlemeye gelen Ferzan Özpetek ile tanışan Cansel Elçin, yönetmenin Haremsuare adlı filmiyle kamera arkasında cast oluşumu ve çekim konusunda da deneyim kazandı. Aynı zamanda bu paylaşım, kendisine Türkiye’nin önde gelen kadın yönetmenlerinden Tomris Giritlioğlu ile tanışma fırsatını da yaratmış oldu. Tomris Giritlioğlu'nun teklifi ile birlikte, Kırık Kanatlar adlı dizi için Türkiye’ye gelen oyuncu, böylece sanat hayatını Türkiye’de sürdürmeye başlamış oldu.

Bir döneme damga vuran dönem dizisi Hatırla Sevgili'de başrolü üstlenen ve Beykent Üniversitesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 7. İletişim Ödülleri'nde, 8000 öğrencinin katıldığı anket sonuçlarına göre "En İyi Erkek Dizi Oyuncusu" ödülü alan Cansel Elçin, Yağmur ve Durul Taylan kardeşlerin yönettiği Küçük Kıyamet adlı sinema filmi ile, Türk sinemasına da adım atmış oldu.

Son olarak Özhan Eren'in yönettiği 120 adlı sinema filminde "Süleyman Teğmen" olarak karşımıza çıkan oyuncunun; yapımcılığını, yönetmenliğini ve senaryosunu üstlenmesinin yanında, birkaç sürpriz rolle de karşımıza çıktığı sinema filmi Kampüste Çıplak Ayaklar' Ekim 2009'da gösterime girdi.

2010'da da Gönülçelen adlı televizyon dizisi ile karşımıza çıkan oyuncu ayrıca Sertap Erener'in Bir Damla Gözlerimde adlı şarkısının klibinde de oynamıştır. 4 Şubat 2011'de gösterime giren Aşk Tesadüfleri Sever filminde konuk oyuncu olarak yer almıştır. 3 Aralık 2011'de Burcu Esmersoy ile birlikte Elle Style sunuculuğunu yapmıştır. Oyuncu, 2011'de yayına giren Yalancı Bahar dizisinde başrol oynamıştır. 2012'de ise Kötü Yol dizisiyle yeniden başrol olarak karşımıza çıkmıştır.2014' Alper Akdeniz'in yönettiği "Roya" adlı kısa filmde Sema Öztürk ile başrol paylaşmıştır. Film 2014 Cannes Film Festivali Türkiye Standı'nda yer almıştır.

7 Şubat MİT operasyonunun anlatıldığı Darbe (2014) adlı filmde MİT Müsteşarını Cansel Elçin canlandırmıştır.

2015 yılında Sadri Alışık Kültür Merkezinin Türkiye'de ilk defa sahnelenen Frankenstein adlı oyununda Dr Victor Frankestein rolünü başarıyla canlandırmaktadır.

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