Cannes’e damga vuran Ahlat Ağacı’nın oyuncu kadrosunda kimler var?
Bu yıl 71'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde büyük ödül Altın Palmiye için yarışan Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Ahlat Ağacı (The Wild Pear Tree) filminin gösterimi yapıldı. Dakikalarca alkışlanan Ahlat Ağacı’nın konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki Cannes’e damga vuran Ahlat Ağacı’nın oyuncu kadrosun kimler var, konusu ne?
Nuri Bilge Ceylan’ın Altın Palmiye ödüllü Kış Uykusu’nun ardından çektiği ilk filmi olan Ahlat Ağacı, yazar olmanın hayalleriyle büyüdüğü kasabaya geri dönen Sinan’ın hikayesini çarpıcı bir şekilde anlatıyor. Kitabının basımı için gerekli olan parayı toplamaya çalışan Sinan, babasının yarattığı borçlarla yüzleşiyor. Aynı zamanda bir baba- oğul ilişkisini ele alan Ahlat Ağacı’nın başrollerini Doğu Demirkol, Ahmet Rıfat Şungar, Bennu Yıldırımlar, Hazar Ergüçlü ve Murat Cemcir paylaşıyor.
AHLAT AĞACI KONUSU
Üniversiteyi bitirip memletine geri dönen 20’li yaşlarındaki Sinan, kitabını basabilecek bir sponsor ararken hem ailesiyle ilgili sorunlarla yüzleşiyor hem de bir dönem tanıdığı insanlarla yeniden buluşuyor. Geçmiş muhasebeleriyle birlikte gelen bu karşılaşmalar en temelde Sinan’ın kendisiyle yüzleşmesiyle sonuçlanıyor. Doğu Demirkol’un başarılı performansıyla sivrildiği Ahlat Ağacı, özellikle ilk yarısında mizahı bolca kullanıyor. Öğretmen, yazar, asker, imam ve inşaatçı gibi karakterler üzerinden günümüz Türkiyesine dair geniş bir portre çizen film dede, baba ve oğulu kapsayan üç jenerasyonun arasındaki güç savaşlarını, özünde ne denli benzer olduklarını gözler önüne sererek işliyor.
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