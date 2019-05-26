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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
26.05.2019 - 13:31, Son Güncelleme:

Cannes’da yeni tarz

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Cannes’da yeni tarz

Cannes Film Festivali’nin kırmızı halısında stil savaşları sürüyor. Moda Konseyi “Bu haftanın galipleri kimler” diye tartıştı...

Aslı Barış:
Malum, Cannes fırtınası sürüyor. Brad Pitt’ten Nusret’e gitmeyen kalmadı. O yüzden kırmızı halı seçimleriyle devam edelim bu hafta da... Kimleri beğendiniz?
Ceylan Atınç:
Cannes’da artık uçuş uçuş abiye elbiselerden çok, daha farklı tasarımlar görmeye başladık. Modeller ve oyuncular değişik tasarımlarla kendi stillerini yansıtıyor. Bu bağlamda en beğendiğim isim Elle Fanning oldu. 1947’de yaratılan bir look’u birebir taşıdı. Dior elbisesi ve şapkasıyla Cannes’a damga vurdu.

Cannes’da yeni tarz

Aslı Barış:
Evet, bir “fark yaratayım” çabası gözle görülüyor gerçekten. Mesela Marion Cotillard’ın Balmain imzalı denimden üretilen tasarımı enteresandı. Anja Rubik’in YSL smokini de... Ama ben kırmızı halıda ne olursa olsun daha iddialı ve feminen şeyler görmeyi severim. Versace elbisesiyle top model Natasha Poly ve şeker pembesi elbisesiyle Kendall Jenner favorilerim oldu. Sen ne dersin Başak?
Cannes’da yeni tarz

Başak Dizer Tatlıtuğ: Benim de Kendall Jenner. H&M & Giambattista Valli işbirliği tasarımı elbisesi çok güzeldi...
Cannes’da yeni tarz


Kapanın elinde kalır
Aslı Barış: Hazır konusu açılmışken; H&M, Giambattista Valli ile yeni işbirliğini açıkladı... İlginç bir ikili: Bir tarafta couture alanında en iddialı tasarımcı, diğer yanda bir hazır giyim devi... Sizce nasıl parçalar bekliyor bizi?
Başak Dizer Tatlıtuğ: Parçaların 7-8 tanesinin Cannes’da amfAR davetinde tanıtımı oldu bile. Tanınmış influencer’lar giydi; Kendall Jenner ve Chiara Ferragni gibi. Yine en iyisi Kendall’ınkiydi. Aşırı abartı gece kıyafetleri değil. O sebeple rahat rahat alınabilir.
Ceylan Atınç: G.Valli günümüzün en maksimalist couture tasarımcısı. Taşları, dantelleri ve tülleri çok iyi kullanıyor. H&M işbirliğinde de bunu yansıtmıştır. Kendall’ın Cannes’da giymesi de müthiş bir pazarlama stratejisiydi.
Aslı Barış: Kesinlikle katılıyorum, millet birbirini yiyecek yine kuyruklarda... Kendall’ın tül elbisesi kapanın elinde kalır!
Cannes’da yeni tarz

Kate’çi misin Meghan’cı mı?
Aslı Barış: Kraliyet ailesi gıybetinde son durum: Kate ve Meghan birbirine girmişler geçen hafta. Hatta söylentilere göre saç saça, baş başa. Sizin de tarafınızı öğrenmek isterim. Meghan’cı mısınız, Kate’çi mi?
Başak Dizer Tatlıtuğ: Stil anlamında değerlendirirsek, ben Meghan’ın tarzını seviyorum.
Ceylan Atınç: Ben ikisinden de pek taraf değilim ama stil olarak Kate’in son zamanlarındaki seçimlerini beğeniyorum. Ama anlamıyorum koskoca iki kadın neden girsin birbirine? Biraz İngiliz basınının köpürtmesi gibi geliyor...
Aslı Barış: Yok, ciddi husumet var aralarında. Takip etmesi eğlenceli ama stil olarak bence ikisini toplasanız bir Prenses Diana etmez. Meghan karnını tutarken pozlarıyla fenalık getirdi, Kate’in üzerinde de çiçekli elbise görmekten bıktım. İspanya Kraliçesi Letizia’dan ders alsalar yeridir.
Cannes’da yeni tarz

Rihanna’nın markası
Fenty iş yapar mı?
Aslı Barış:
Rihanna da yeni bir marka çıkardı; hem de LVMH çatısında. Böyle büyük bir grup için şahsi markasını çıkaran ilk siyahi kadın oldu.
Çok büyük bir başarı. Ama parçalar tahmin edildiği üzere bir hayli hip-hop esintili. Sizce bu trend daha ne kadar sürer?
Başak Dizer Tatlıtuğ:
Amerika’da sürer, onların yaşam biçimi olmuş. Bize hip-hop güçlü bir akım halinde ulaşmıyor, Avrupa’ya da etki etmiyor. Rihanna’nın koleksiyonunu, Japonlar alabilir. LVMH destekli olduğu için... Özellikle de çantalarını ve aksesuvarlarını...
Ceylan Atınç:
Rihanna çok büyük bir marka, bunun da farkında. Makyaj koleksiyonu ile iyice kanıtladı. Ama tasarımcı diyemeyiz. Victoria Beckham gibi iyi, ciddi bir ekiple çalışarak ve büyük zaman ayırarak marka haline gelebiliyorsunuz. Hele arkanızda böyle bir grup varsa.
LVMH başarısızlığa yer bırakmamıştır. Ürünler oldukça pahalı ve evet hip-hop tarzında ama lüks dokunuşlar da var. Ben bazı parçaları beğendim.
Cannes’da yeni tarz


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