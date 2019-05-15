Cannes’da servet taşıdı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriCannes’da servet taşıdı
GeriMagazin Cannes’da servet taşıdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
15.05.2019 - 12:11, Son Güncelleme:

Cannes’da servet taşıdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cannes’da servet taşıdı

Cannes Film Festivali’nin açılış törenine katılan Dilan Çiçek Deniz büyük ilgi gördü.

Hakan Yıldırım imzalı elbisesi ile dün akşamı gerçekleşen kırmızı halı geçişine katılan Dilan Çiçek Deniz, Messika’nın özel tasarımı takılarıyla yabancı basının da ilgisini üzerine topladı. Toplamda 80 karatı bulan, her biri özenle seçilmiş 250 adet damla pırlantadan yapılmış 800 bin euro değerindeki kolye, küpe ve bileklikten oluşan takıları oyuncunun yanından ayrılmayan koruma ekibi korudu

Cannes’da servet taşıdı

AÇILIŞ FİLMİNİ İZLEDİ
Alejandro Gonzalez Innarritu'nun jüri başkanlığını üstlendiği festivalin açılışı Jim Jarmusch’ın yazdığı ve yönettiği “The Dead Don't Die” filmi ile yapıldı. Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloë Sevigny, Steve Buscemi, Danny Glover, Iggy Pop, ve Selena Gomez gibi starların yer aldığı filmi Dilan Çiçek Deniz ünlü isimlerle birlikte izledi.
Cannes’da servet taşıdı


Dilan Çiçek Deniz “Bu sene Cannes’a ikinci gelişim ve değerli bir tecrübe oldu benim için. Birçok önemli kişi ile tanışma ve oyunculuk adına iletişim kurma fırsatı yakaladım” dedi.

 

Emel Müftüoğlu: 'En çok Sezen Aksu şarkısı seslendiren insanım'

Emel Müftüoğlu: 'En çok Sezen Aksu şarkısı seslendiren insanım'Serhat’la Kayıttayız’a konuk olan Emel Müftüoğlu , yeni projelerinden 90’lı yıllara , Sezen Aksu ile dostluğundan özel hayatına Serhat Tekin’in sorularını yanıtladı.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber

Anne-kız alışverişte

Her şeyin başladığı yere gittiler... Romantik Kenan!

Dünyaca ünlü Amerikalı sanatçı Bağcılar’da iftar yaptı

Pijamasıyla hastaneye koştu