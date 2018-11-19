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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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19.11.2018 - 22:53, Son Güncelleme:

Canlı yayında şoke eden gerçeği öğrendi

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Öz ailesi evlatlık almıştı Esra Erol'da Kader'in DNA sonuçları şoke etti.

ATV'de Esra Erol'da Kader'in DNA sonuçları cuma günü açıklandığında herkes şoke olmuştu, bugün de annenin sonuçları açıklandı.

İşte öz çocuklarını evlat edindiklerini düşünen Özel çiftinin yıllar sonra ortaya çıkan gerçeği. Esra Erol'un programına taşınan hikaye 25 yıl önceye dayanıyor. Anne Hicran Özel 21 Mayıs 1993 tarihinde İzmir Yeşilyurt Devlet hastanesinde kızı Kader'i kucağına alıyor. Kızını emzirdikten sonra uyuya kalan anne, uyandığında çocuğunun kaçırıldığını öğreniyor. Kaçıran kişi korktuğu için Kader'i Konya'da otobüste bırakıyor. Bebeği çocuk esirgeme kurumu teslim alıyor ve sonrasında aileye veriyor. İzmir Cumhuriyet savcılığının başlattığı soruşturma sonrasında aileden DNA testi isteniyor. Seneler önce yapılan DNA sonucunda annenin biyolojik anne olduğu babanın ise olmadığı söyleniyor.

DNA testinin ardından çocuk esirgeme kurumu tarafından açılan nüfus kaydının iptali davasında Kader, İdris-Hicran Özer çiftinin nüfusundan siliniyor. Aile bu durumu hiçbir zaman kabul etmiyor. Uzun süreden beri çocuğu yanlarında bulunduran aile başlangıçta koruyucu aile daha sonra açtıkları dava ile evlatlık ediniyorlar. Kader'in hem annesi hem de babası 'öz' oldukları konusunda ısrarlı olurken 25 yıl sonra Esra Erol'un programına taşınınca bir kez daha DNA testine gidildi. Geçen hafta perşembe günü babanın DNA testi sonuçları açıklanınca herkes şaşkına döndü. Yapılan test de İdris Özel Kader'in babası çıkmadı. Esra Erol'un ATV ekranlarında yayınlanan programında Kader'in sıradışı hikayesinde açıklanan DNA sonuçları herkesi şaşkına çevirdi. Türkiye'nin konuştuğu olayda DNA testi sonunda İdris Özel'in öz baba olmadığı ortaya çıkmıştı. Gözler, anne Hicran Özel'e dönerken Esra Erol DNA testinin detaylı olarak yapıldığını açıkladı.

ANNENİN DNA TESTİ SONUÇLARI

Cuma günü anne Hicran Özel'in test sonuçlarının Esra Erol'un programında açıklanması bekleniyordu. Ancak sonuçlar yerine testi yapan doktor yayına geldi ve şimdiye kadar elde edilen bulguların yeterli olmadığını açıkladı. Esra Erol durumu 'Hicran Özel, Kader'in hem annesi hem değil' diyerek özetledi. Bunun üzerine çok daha ayrıntılı bir DNA testi yapılmasında karar kılındı. Esra Erol bugün detaylı yapılan testin sonuçlarını açıkladı.
DNA testi sonucuna göre Hicran Özel'in Kader'in biyolojik annesi olmadığı ortaya çıktı.

 

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