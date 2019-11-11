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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.11.2019 - 12:26, Son Güncelleme:

Canlı yayında şoke eden açıklamalar! 'Rüzgar Mağden herkesi kandırıyor'

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Canlı yayında şoke eden açıklamalar! 'Rüzgar Mağden herkesi kandırıyor'

Gönül Yazar’ın sevgilisi Rüzgar Mağden'in internet üzerinden bir kadınla sanal arkadaşlık kurup cinsel içerikli mesajlar yolladığı iddia edildi.

Gönül Yazar’ın sevgilisi Rüzgar Mağden hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan bir izleyici Mağden'in göründüğü gibi biri olmadığını belirtip şunları söyledi; İki sene önce Rüzgar Mağden arkadaşım Doğa’nın hayatına girdi, ona cinsel içerikli mesajlar gönderip yakınlık kurmaya çalıştı. Arkadaşımın sevgilisiyle arasını açtı, onu defalarca İstanbul’a davet etti. Arkadaşım ona güvenip gitmedi, kendisi hasta ruhlu birisidir. Rüzgar Mağden’in gerçek yüzünü ona en yakın insanlar bile çözemedi. Ben Gönül Yazar’a söyledim yaptıklarını o da bana ‘erkektir yapar’ yanıtını verdi.

BENİ KANDIRDILAR!

Şoke eden iddiaların ardından 2. Sayfa programına bağlanan Rüzgar Mağden ise kendini şu sözlerle savundu; Ben çok önceden internette bir fotoğraf gördüm ve o kişiden hoşlandım. Bu insanla sadece internet üzerinden konuştum. Videolu mesajlar göndermiş olabilirim ama hiç buluşmadım. Sonradan öğrendim ki o fotoğrafından hoşlandığım kadın yabancı bir modelmiş, konuştuğum kişi beni kandırmış. Gerçeği öğrenince de konuşmamızı bitirdim. Olay bundan ibaret. İyi giden bir ilişkim olduğu için bana iftira atıyorlar.

Canlı yayında şoke eden açıklamalar Rüzgar Mağden herkesi kandırıyor


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